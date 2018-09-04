Зарплата Маркизио в "Зените", вылет Шараповой в Нью-Йорке, атака Александра Емельяненко

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 4 сентября.

ЗВЕЗДА. "Зенит" подписал Маркизио

В понедельник "Зенит" завершил сделку по переходу 32-летнего экс-полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио. Контракт с футболистом подписан сроком на 2 года. Рассказываем, сколько он зарабатывает.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Маркизио: что это за игрок

На правах свободного агента в Санкт-Петербург переехал семикратный чемпион Италии и двукратный финалист Лиги чемпионов в составе "Ювентуса". Мы собрали все, что нужно знать о Клаудио Маркизио.

СПАРТАК. Кого открывает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в воскресенье удивил составом на матч с "Зенитом". Три выпускника "Спартака-98" – вратарь Александр Максименко, защитник Николай Рассказов и полузащитник Александр Ломовицкий – прошли через молодежную команду и дубль и стремительно ворвались в стартовый состав главной команды.

КАЛЕНДАРЬ. Осень РПЛ-2018

Российская премьер-лига опубликовала расписание матчей с 7-го по 17-й тур сезона-2018/2019 – названы даты и время игр до конца этого года. Обводите день дерби и другие важные встречи.

СБОРНАЯ. "После ЧМ страна стала лучше относиться к футболистам"

Сборная России продолжает подготовку к двум ближайшим матчам – против Турции (7 сентября, Трабзон, Лига наций) и Чехии (10 сентября, Ростов-на-Дону, контрольная встреча). После понедельничных шуток в Новогорске теперь полностью рабочая атмосфера.

ВЫЛЕТ. Шарапова подарила сопернице четвертьфинал

Мария Шарапова завершила выступление на Открытом чемпионате США-2018. В четвертом круге россиянка проиграла Карле Суарес Наварро, которой 3 сентября исполнилось 30 лет.

БИАТЛОН. Устюгов и Слепцова без поддержки СБР

Евгений Устюгов сообщил о том, что Союз биатлонистов России не будет помогать ему в защите от обвинений в нарушении антидопинговых правил. Следом свое заявление о ситуации сделала Светлана Слепцова. Нужно ли поддерживать обвиненных российских биатлонистов. И если нет – то это предательство или логичный ответ?

ДОПИНГ. РУСАДА поддержало ВАДА и требует снять арест с допинг-проб

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус впервые открыто призвал пойти навстречу требованиям ВАДА и обвинил руководство российского спорта в бездействии. Вдобавок он сообщил о том, что в недрах РУСАДА обнаружено около ста тысяч (!) никогда не фигурировавших ранее протоколов о старых допинг-пробах.

БОЕЦ. Первое интервью Александра Емельяненко после его самого жесткого боя в карьере

В августе победная серия Александра Емельяненко прервалась – поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью, россиянин получил серьезные рассечения и был вынужден обратиться в больницу. В интервью "СЭ" знаменитый боец рассказал о восстановлении и своем состоянии, атаковал прессу и ответил критикам.

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