Загитова – лучшая в Москве, эксклюзивный Семин, Ягудин уничтожил Коляду

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 17 ноября.

ЛУЧШАЯ. Загитова победила на этапе "Гран-при" в Москве

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу на этапе "Гран-при" в Москве. Она набрала 222,95 балла по сумме короткой и произвольной программ.

ЭКСКЛЮЗИВ. Юрий Семин: "Критикуют меня – критикуют "Локомотив"

Юрий Павлович – по-прежнему кремень. Словно былинный богатырь, невзирая ни какие передряги коварной тренерской судьбы, гнет свою линию и напролом идет против ветра.

ТОЛЬКО В "СЭ". 25 лет "Письму четырнадцати". Огромное расследование "СЭ"

17 ноября 1993 года сборная России проводила заключительный матч отборочного турнира в Афинах. Команда уступила грекам 0:1.

КРИТИКА. "У парня все есть – а он про**рает свою жизнь в спорте!" Ягудин – жестко о Коляде

Прославленный фигурист раскритиковал призера чемпионата мира.

"СПАРТАК". Георгий Ярцев: "Могу приехать к Кононову из Тамбова"

Знаменитый тренер и футболист – об Олеге Кононове, фанатах "Спартака" и их любви к Массимо Каррере.

НХЛ. "Вашингтон" преодолел судейский произвол. Овечкин красиво пробил "Колорадо"

Самое интересное по итогам игрового дня НХЛ – в обзоре "СЭ".

ФЛОЙД – ХАБИБ. "Мой путь, мои правила". Мейвезер променял Хабиба на японца?

Флойд будет драться, но пока не знает с кем.

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