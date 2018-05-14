Задача Федуна, спартаковский подарок ЦСКА и нокдаун "Тампы"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 14 мая.

ФИАСКО. "Спартак" подарил ЦСКА жизнь

Вчера завершился чемпионат России-2017/18. Главным событием заключительного тура стала заочная битва между "Спартаком" и ЦСКА за прямую путевку в Лигу чемпионов. Победили армейцы. И этот сезон не мог завершиться предсказуемо. Раз он всю дорогу шел не пойми как, со взлетами и падениями фаворитов, с разного масштаба скандалами и кризисами, то и в конце должно было случиться что-то странное. Такое, как поражение "Спартака" от "Динамо".

ИТОГИ. Что решил совет директоров "Спартака"

Сегодня на совете директоров "Спартака" были подведены итоги выступления красно-белых в сезоне-2017/18. Перед клубным руководством отчитались Массимо Каррера и другие топ-менеджеры клуба. Приняты ряд решений, о которых можно прочитать – здесь.

ПЛАН. Леонид Федун: "Первоочередная задача – квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун подвел итоги завершившегося совета директоров, на котором были подведены итоги минувшего сезона. Руководитель отметил, что на следующий сезон поставлена задача – выход в групповой этап Лиги чемпионов.

ВЕРИТЕ? Непроходимых не будет точно! Что ждет "Спартак" в отборе Лиги чемпионов

Со следующего сезона система отбора в Лигу чемпионов будет серьезно отличаться от той, которая была в предыдущие годы. Причина в том, что теперь от Испании, Германии, Англии и Италии в групповой турнир сразу отправится по четыре команды, то есть от квалификации они избавлены полностью. "Спартак" начнет борьбу за попадание в группу с третьего отборочного раунда по так называемому "нечемпионского пути". Рассказываем, с кем могут встретится красно-белые.

ПОБЕДА. Судьи разозлили "Вашингтон". Овечкин и Кузнецов снова растоптали "Тампу"

Во втором матче финала "Востока" "Вашингтон" обыграл "Тампу" (6:2) и повел в серии 2-0. Сложно было предположить, что "Тампа" может провалить второй матч подряд: так скверно, как два дня назад, было бы тяжело сыграть даже при большом желании. Но у хозяев получилось!

РФПЛ. Четыре года – четыре чемпиона

Перед 30-м туром московское "Динамо" могло попасть как в Лигу Европы, так и в переходные матчи, причем оба варианта были не умозрительно-теоретическими, а вполне реальными. И это лишний раз говорит о гениальности решения о стыковых встречах, напрочь высушившем в нашей премьер-лиге "болото". А какая борьба была наверху?! Игорь РАБИНЕР подводит итоги премьер-лиги сезона-2017/18.

ИСХОД. Кого мы больше не увидим в чемпионате России

Сразу несколько звездных футболистов покинули российские клубы. Рассказываем, кто ушел, и кто еще может уйти. Кришито, Гранквист, Таски, Вернблум – и это даже не половина списка.

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