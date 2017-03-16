Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 16 марта.

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ЕВРОЗВЕЗДЫ. "Зенит" не зря хотел Жардима

В Лиге чемпионов определились все четвертьфиналисты. В среду неприлично молодой "Монако" взял верх над "Манчестер Сити" – до этого Хосеп Гвардьола так рано не вылетал. "Атлетико" с тремя сэйвами за четыре секунды Яна Облака довел до логического завершения противостояние с "Байером". Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР подводит итоги едва ли не самого яркого в истории первого раунда плей-офф главного еврокубка.

ЕВРОРЕЙТИНГ. Барселонское чудо, сказка "Лестера" и провал Гвардьолы

"СЭ" подводит итоги 1/8 финала Лиги чемпионов, выделяя главные события и приводя ключевые цифры первого раунда плей-офф. Вдобавок рисуем портрет "нового Анри" Кильяна Мбаппе, лучшего игрока матча "Монако" – "Манчестер Сити".

ЕВРОВЫЗОВ. Как "Ростову" справиться с "МЮ"

В четверг ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы проводят "Краснодар" и "Ростов". "СЭ" предоставил российским клубам очередную порцию вредных советов, которые могут пригодиться "быкам" дома против "Сельты" и дончанам – против "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд".

РАСКЛАД. "Спартак": технология титула

До конца чемпионата России остается 11 туров – и, учитывая довольно большой (в 8 очков) отрыв от конкурентов, главным фаворитом является "Спартак". "СЭ" – о том, что должен знать каждый болельщик по ходу чемпионской гонки.

ТРИЛЛЕР. Убийца в воротах

В Бразилии разгорается скандал: экс-голкипер "Фламенго" Бруну Фернандеш, осужденный за похищение и организацию убийства бывшей любовницы, вышел на свободу и подписал контракт с клубом второй по силе лиги "Боа". Скормить труп любовницы собакам и вернуться в футбол – и такое бывает.

ПОДНЕБЕСНЫЙ. Железный генерал Китая

"Куньлунь" официально объявил о назначении Майка Кинэна главным тренером клуба из Пекина. "СЭ" рассуждает о последствиях возвращения канадского тренера в наш чемпионат. Что это – супертрансфер КХЛ или глобальная ошибка?

СДЕЛКА. Каким будет договор Радулова?

Следующий контракт Александра Радулова обещает стать самым прибыльным в его заокеанской карьере. "СЭ" разбирается, на какую зарплату может рассчитывать российский нападающий по итогам сезона и сможет ли "Монреаль" предложить ему такие условия.

БОЕЦ. Флойд Мейуэзер: "Вернусь в бокс только ради боя с Макгрегором"

Непобежденный американец заглянул в Россию. Во время официального открытия Академии бокса своего имени в подмосковной Жуковке повесивший перчатки на гвоздь (как кажется, все-таки временно) Мейуэзер рассказал о перспективах провести бой по правилам бокса с бойцом UFC Конором Макгрегором.

ДОПИНГ. Смирнов впервые признал заслуги Степановых

После заседания Независимой общественной антидопинговой комиссии ее руководитель Виталий Смирнов сделал громкое заявление. Перед этим глава НОАК в интервью "СЭ" подвел итоги симпозиума ВАДА в Лозанне, рассказал о конфликте вокруг нового назначения Елены Исинбаевой и анонсировал выход национального плана по борьбе с допингом.