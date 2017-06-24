Вылет России, заявление Акинфеева, бой Емельяненко

Сегодня. Казань. Мексика - Россия - 2:1. Игорь АКИНФЕЕВ и Станислав ЧЕРЧЕСОВ после матча. Фото "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 24 июня.

ПЛЕЙ-ОФФ. Акинфеев: Бразилия, дубль 2

Сборная России проиграла Мексике из-за грубейшей ошибки вратаря – 1:2 и не вышла в полуфинал Кубка конфедераций-2017. Все подробности игры – в трансляции и материале обозревателя "СЭ" Игоря РАБИНЕРА.

ВРАТАРЬ. Игорь Акинфеев: "Что мне, пойти повеситься?"

Вратарь и капитан сборной России – о своей роковой ошибке и выступлении команды на Кубке конфедераций. Отдельно – мнения экспертов и разбор пропущенных голкипером мячей.

ТРЕНЕР. Станислав Черчесов: "Я с удовольствием работал и буду работать дальше"

Главный тренер сборной России – о невыходе в плей-офф Кубка конфедераций, ошибке Игоря Акинфеева и своем будущем. О спорных судейских решениях – не только Черчесов, но и эксперты "СЭ".

ТРАНСФЕР. Палач Кокорина?

В ближайшие дни "Зенит" подпишет контракт с 21-летним нападающим "Ривер Плейт" Себастьяном Дриусси. Разбираемся, где и как новичка будет использовать Роберто Манчини.

ЮБИЛЕЙ. Три десятка Месси

Сегодня исполняется 30 лет суперфорварду Лионелю Месси. "СЭ" выбрал 10 любопытных фактов и 30 наиболее ярких цитат лидера "Барселоны" и капитана сборной Аргентины, а также собрал фотогалерею эволюции и революции имиджа звезды и предлагает тест на знание биографии игрока.

СДЕЛКА. Как "Чикаго" мог отказаться от Панарина?

"СЭ" подробно разбирает причины, которые привели к главному трансферу этого лета: Артемий Панарин в пятницу неожиданно отправился из "Чикаго" в "Коламбус". Объясняем, почему это произошло.

ДРАФТ. Почему так мало россиян?

В первом раунде драфта-2017 клубы Национальной хоккейной лиги разобрали 31 юниора. Номер один – швейцарец Нико Хишир. "СЭ" объясняет, по какой причине россияне на старте не пользовались повышенным спросом. Всего же было выбрано 18 наших соотечественников.

СКОРОСТЬ. Хэмилтон обошел Сенну

В Баку прошла квалификация "Гран-при Азербайджана". С поула в воскресенье стартует Льюис Хэмилтон. Для пилота "Мерседеса" это 66-й поул в карьере, он обошел Айртона Сенну (65), впереди – только Михаэль Шумахер (68).

БОЙ. Человек и гора

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени в Нью-Йорке состоится долгожданный бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом. "СЭ" напоминает его главные интриги и приглашает на ночную прямую трансляцию.