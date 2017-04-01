Возвращение Слуцкого, рекорд Медведевой, шутки дня

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 1 апреля.

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ПРОЕКТ. Слуцкий создает новую команду

Как стало известно "СЭ", бывший главный тренер ЦСКА и сборной России готов вернуться к активной соревновательной деятельности в нашей стране, но в несколько ином качестве. Леонид Слуцкий создает команду в "Клубе веселых и находчивых" (КВН), которая будет представлять родной город тренера – Волгоград.

ПРОБЛЕМА. Пригласите на матч "Спартак" – "Зенит" зарубежного арбитра!

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР поднимает тему судейства матчей чемпионата России на примере лидеров. Эксперт "СЭ" Александр БОБРОВ вспоминает и детально разбирает спорные моменты в матчах с участием идущего первым "Спартака".

РЕЗУЛЬТАТ. Фарфан – "отмычка" Семина

Гол перуанского новичка "Локомотива" Джефферсона Фарфана стал первым пропущенным "Уфой" в этом году – и принес столичной команде гостевую победу в рамках чемпионата. Уже в среду соперники, переехав в Москву, встретятся в полуфинале Кубка России.

ЧЕМПИОНЫ. Мировой образец от Медведевой и театр одного актера Ханю

В пятницу вечером на чемпионате мира по фигурному катанию Евгения Медведева отстояла свой титул. Россиянка попутно установила очередной мировой рекорд по сумме набранных баллов. В субботу олимпийскому чемпиону Сочи Юдзуру Ханю удалось вернуть себе звание сильнейшего фигуриста планеты. Японец прервал двухгодичное солирование в этом качестве испанца Хавьера Фернандеса.

ИТОГИ. Александр Касперович: "Решить проблемы женщин очень сложно, но надежда есть"

Главный тренер сборной России по биатлону подвел итоги тренерского совета СБР. И вдобавок прошелся по персоналиям и заглянул в олимпийский сезон.

ФИНАЛ. "Магнитка" – СКА: ждем открытый хоккей

Бывший игрок НХЛ и сборной России, комментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр ХАВАНОВ подвел итоги финалов конференций КХЛ и предсказал захватывающую серию, которая определит чемпиона. Главное противостояние Кубка Гагарина-2017 стартует 8 апреля.

ПАРИ. Михаил Грушевский: "Не поспорю с Мацуевым, что сыграю концерт Рахманинова в случае золота "Спартака"

В День смеха известный артист, болельщик ЦСКА ответил на вопросы "СЭ". Серьезно и не очень – о футболе и не только.

ОНЛАЙН. Всех с 1 апреля! Только шутки

В День смеха принято друг друга разыгрывать – по-доброму или – как получится. Лучшие шутки дня – в одном месте.

ТЕСТ. Генич участвовал в "Давай поженимся"?

Самый серьезный тест в истории "СЭ" – специально к 1 апреля. Проверьте не только свои знания, но и чувство юмора.