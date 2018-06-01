Воробьев получил аванс. На футболистов сборной перед ЧМ потратят миллиард

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 1 июня.

АВАНС. Сборная и СКА получили главного тренера

Отсутствие интриги с назначением Ильи Воробьева представляется необыкновенной редкостью по нынешним временам. Решение давно казалось настолько же очевидным и бесповоротным, как и тот факт, что 1-го июня наступает лето. Даже неудачное выступление сборной России на чемпионате мира, впервые за пять лет оставшейся без медалей, не повлияло на расклады.

ДЕНЬГИ. Сборная на миллиард

Подготовить сборную к турниру – серьезная и затратная задача. Финансы имеют не меньшее значение, чем план тренировок. Дорого ли России обходилась национальная футбольная команда? Давайте посчитаем. И начнем с начала десятилетия, с 2011 года – активной фазы отбора к Евро-2012.

ВОПРОС. Россия в Австрии: тренер, что это было?

В матче с Австрией сборная России нанесла ноль ударов в створ ворот соперника. Команда не может победить уже в шести встречах подряд, а в 2018-м она не знает даже ничьих – три поражения из трех с 1 забитым и 7 пропущенными мячами. Что делать?

КОЛОНКА ШАЛИМОВА. Поражение от Австрии – еще не катастрофа

Мнение экс-полузащитника сборной России, "Спартака", "Интера" (Италия), экс-главного тренера "Краснодара" Игоря ШАЛИМОВА об игре национальной команды с Австрией. Очень все четко и профессионально. Такого больше нигде не прочитаете.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Другие писатели у нас есть. Почему проблема сборной не в игроках

Статистика о черной серии сборной России красноречиво говорит о ней. У Станислава Черчесова не отнять того, что он умеет держать удар на людях, и команда у него управляемая: ни у кого из футболистов за время работы Станислава Саламовича публично резьбу не срывало, а те, с кем это потенциально способно случиться, не вызываются. Для главного тренера это, безусловно, хорошо, но вот хорошо ли для сборной?

ЗАГАДКА. Ребус в центре обороны. Кто будет играть в паре с Игнашевичем?

Центр обороны – самая неблагополучная позиция в сборной России. Пока известно лишь то, что одним из центральных защитников будет Игнашевич – он сильнее остальных. Но кто станет его партнером? И сколько их будет? Об этом наш обозреватель Михаил БОРЗЫКИН рассуждает в рубрике "Горячая точка".

"РАЗГОВОР ПО ПЯТНИЦАМ". Николай Балбошин: "Не можешь заснуть на Олимпиаде – махни шампанского"

Есть забытые легенды. Герои первого ряда. Наш сегодняшний – из них. Дважды он нес знамя советской делегации на Олимпиадах – в Монреале и Москве. Олимпийским чемпионом по классической борьбе стал лишь раз, хоть по силам было оказаться четырехкратным. Мимо Мюнхена в 1972-м досадно проехал. В 1976-м выиграл. В 1980-м никто в чемпионстве Балбошина не сомневался – а завершилось все тяжелейшей травмой. Лос-Анджелес-1984 Советский Союз проигнорировал всей страной. Уникальный человек в "Разговоре по пятницам".

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