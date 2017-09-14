Вопросы Каррере. Тренд Гинера. И Россия без Олимпиады-2018?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 14 сентября.

ТРИ ВОПРОСА КАРРЕРЕ. Зачем вы выпустили Глушакова, заменили Промеса и купили Петковича

Встреча "Марибор" – "Спартак" произвела удручающее впечатление – это, конечно, никакой не уровень Лиги чемпионов. Тем не менее, москвичи играли лучше словенцев, выглядели сильнее хозяев поля и могли бы побеждать, если бы не отсутствие достаточного международного опыта у большинства футболистов и, главное, у команды в целом. Особое мнение журналиста "СЭ" Дмитрия СИМОНОВА о матче "Спартака" в Мариборе.

РАЗБОР. "Спартак" отвык от футбола?

Достаточно было беглого взгляда, чтобы обнаружить ключевое различие между вчерашней встречей и матчами чемпионата России: футбола в ней было больше, а борьбы – меньше. Разумеется, сравнивать несопоставимые турниры можно лишь условно: в еврокубках и накал страстей выше, чем в еженедельных календарных играх, и в соперниках – сильнейшие команды разных стран, а не только тульский "Арсенал" и "СКА-Хабаровск". Разбираем матч в Мариборе с точки зрения статистики InStat.

НАКАЗАНИЕ. УЕФА открыл дело против "Спартака"

Во время матча с "Марибором" на гостевой трибуне использовали пиротехнику. Но это еще полбеды. В первом тайме кто-то из красно-белого сектора запустил ракетницу прямо в центр поля, причем снаряд приземлился недалеко от главного арбитра, немца Дениза Айтекина. Объясняем, чем для красно-белых может обернуться пиротехническое шоу в Мариборе.

НАЧАЛОСЬ… Россию предлагают лишить флага и не пустить в Пхенчхан

Национальные антидопинговые агентства США, Канады, Великобритании и еще 14 стран призывают отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, а отдельных спортсменов допустить туда в нейтральном статусе. Наталья МАРЬЯНЧИК объясняет, насколько это реально.

ТРЕНД ГИНЕРА. Почему президент ЦСКА, никого не купив, снова всех перехитрил

Победу ЦСКА в Лиссабоне принес юноша 1997 года рождения – воспитанник клуба Тимур Жамалетдинов. Его удар во втором тайме увеличил бюджет армейцев на полтора миллиона евро премиальных от УЕФА. Сергей ЕГОРОВ рассказывает, как Евгений Гинер первым из руководителей топ-клубов РФПЛ почувствовал перемены, понял тренды и им следует – в том, что касается трансферов.

ПРОСТУПОК. Самый безумный тренер в мире. Сумманен избил прохожего, кто на очереди?

Бывший тренер "Авангарда" Раймо Сумманен избил в Хельсинки прохожего. "СЭ" вспоминает другие скандальные эпизоды с участием одиозного специалиста. Тут есть поводы и посмеяться, и погрустить, и даже взяться за голову.

ЭКСКЛЮЗИВ. Йоан Молло: "Перед игрой сказал Слуцкому: "Hello!"

Экс-полузащитник "Крыльев Советов" и "Зенита" Йоан Молло в среду вышел на замену в матче "Фулхэма" с "Халлом" и помог лондонцам победить команду российского тренера Леонида Слуцкого. После финального свистка с французом связался корреспондент "СЭ".

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