Волейболисты и весь спорт против футбола, Дзюба жестит, скандал в хоккейном ЦСКА

Дмитрий МУСЭРСКИЙ и Екатерна ГАМОВА vs звания для футболистов после четвертьфинала ЧМ-2018.

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 29 июля.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Мусэрский вступился за Гамову

Присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира вызвало бурную реакцию в спортивном сообществе. На сторону Екатерины Гамовой в первых рядах встали волейболисты.

СЛОВА. "Заслуженный мастер спорта Криштиану Роналду. Смешно"

Дмитрий Мусэрский разъяснил свою позицию в обстоятельном интервью. Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу в составе сборной России – специально для "СЭ".

СПОР. Ковальчук vs Дзюба: какой вид спорта в России – №1?

Еще одна поднятая в субботу тема. Илья Ковальчук как от лица своего вида спорта ответил на предложение Артема Дзюбы на президентском приеме переключиться с хоккея на футбол.

ОЦЕНКА. А вы – за кого?

"Спасибо, Гамова и Мусэрский. Мы снова вспомнили о волейболе" – особое мнение Сергея ЕГОРОВА. "Отстаньте от футболистов! Они заслужили!" – особое мнение Вячеслава КОРОТКИНА. "Банальная ревность или спортивный патриотизм? Почему Ковальчук ответил Дзюбе" – реплика Михаила ЗИСЛИСА.

ВОИН. Дзюба снова жестит!

"Зенит" в матче первого тура чемпионата России на выезде обыграл новичка премьер-лиги – "Енисей". Судьбу встречи в концовке решил Артем Дзюба. Наш герой на ЧМ-2018 и сам забил, и команде помог, и отпраздновал как надо. Зенитовца с партнерами в Тюмени окружила настоящая дзюбомания.

СПАРТАК. Блеск Зобнина, неудача Промеса

В субботу красно-белые открыли чемпионат минимальной домашней победой над новичком "Оренбургом". Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о первом матче красно-белых в сезоне.

ТАКОЙ ХОККЕЙ НЕ НУЖЕН. Форвард первого звена ЦСКА требует обмена

Нападающий ЦСКА Сергей Шумаков не полетел с командой на сбор в Финляндию и просит обмена из клуба. Почему все сложилось именно так – до сих пор не совсем ясно.

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