Виктора Ана не пустили на Олимпиаду, Каррера говорит о трансферах и неизвестный Кучеров

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 22 января.

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ. Виктор Ан не допущен до Олимпиады-2018

Как стало известно "СЭ", шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан вычеркнут из списка кандидатов на поездку в Пхенчхан комиссией по допуску МОК. Наш источник утверждает, что 32-летний российский спортсмен корейского происхождения, а также несколько его коллег по сборной России, не смогут стартовать на Олимпиаде-2018 из-за упоминания в докладе Макларена.

ЧТИВО. Нераскрученная суперзвезда. Уникальные подробности карьеры Кучерова

Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР побеседовал с мамой, первым тренером и агентом лучшего бомбардира НХЛ Никиты Кучерова, которого заокеанские эксперты называют главным претендентом на приз лучшему игроку регулярного чемпионата – "Харт Трофи". Парадокс – в России о нем знают гораздо меньше, чем он заслуживает.

ЧЕМПИОН. Массимо Каррера: "С Максимовичем не общался, но обратил на него внимание"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после первого сбора в ОАЭ дал интервью "СЭ", в которого подробно рассказал о потере из-за травмы Георгия Джикии, трансферах красно-белых и чемпионской гонке.

ЛИДЕР. Трансферы "Локомотива": как это будет

На зимнюю паузу "Локо" ушел первым, этим и объясняется спокойствие в трансферных делах. Рассказываем, как этой зимой строится селекционная политика лидера чемпионата России.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. В Европе выиграли. В Пхенчхане такого не будет

На чемпионате Европе, завершившемся в Москве, российские фигуристы завоевали 9 медалей из 12 возможных. Но этот успех не должен расслаблять перед Олимпиадой-2018. Опираясь на итоги европейского первенства, "СЭ" попытался представить, на что наша команда может претендовать в Пхенчхане.

СНАЙПЕР. Овечкин заставил замолчать критиков, забил гол – но "Вашингтон" все равно проиграл

Для "Кэпиталз" пришло время проверить команду на прочность. После недельной паузы в календаре за 72 часа случились три встречи, две из которых завершились в овертайме. "Вашингтон" похоже разучился выигрывать в родных стенах, хотя до сих пор лидирует по домашним победам. Вот и сегодня "Филадельфия" одолела "Вашингтон" (2:1 ОТ) в Столичном дивизионе.

КАМБЭКИ. Не обещали, но вернулись. Хохлов и Смертин как примеры для Рауша

Трансфер Константина Рауша в "Динамо" по-своему уникален. Не сыскать другого такого россиянина, который начинал карьеру за границей, долго там выступал, и лишь потом оказался в российской лиге. Зато бывали случаи, когда, уже поиграв на родине, люди отправлялись в Европу, долго и довольно успешно там выступали, и потом возвращались.

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