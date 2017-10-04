Видеоарбитры для РФПЛ, старт НХЛ и суперсвязка для ЧМ-2018

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 4 октября.

СМОЛОВ – КОКОРИН. Супердуэт для ЧМ-2018

Все идет к тому, что на домашнем чемпионате мира основную связку форвардов сборной России составят Александр Кокорин из "Зенита" и Федор Смолов из "Краснодара". Оба готовятся в составе команды к контрольным матчам с Кореей и Ираном. Рассказываем, как им играть вместе.

НАКОНЕЦ-ТО! Старт сезона в НХЛ: что нужно знать

Знаете, в чем главная прелесть стартующего за океаном юбилейного 100-го сезона НХЛ? В его абсолютной непредсказуемости. Именно 100-го, ведь сезон-2004/05 пришлось пропустить по милости Гэри Беттмэна. Причем милость в данном случае стоит понимать в самом прямом смысле. Объясняем, почему НХЛ одна ил лучших лиг мира не только по части хоккея.

ПРОРЫВ. Как долго "заВАРивать" ВАР? Когда в России введут видеоповторы

Футбольная Россия медленно, но верно идет к тому, что и в нашем чемпионате появятся видеоповторы. Другое дело, пока непонятно, насколько быстро наши клубы, лига и РФС сумеют пройти все этапы подготовки, как того требует ФИФА.

СБОРНАЯ. Бышовец пожаловался Мутко на "антикварный" костюм

В первые два дня сбора тренерский штаб национальной команды дал футболистам полноценно восстановиться от выступлений за клубы, тренировки носили облегченный характер. Но в среду все было уже всерьез, побегать пришлось по полной программе. Корреспонденты "СЭ" рассказывают, как прошел день сборной.

РУМЫНСКАЯ СТЕНА. Халеп взяла реванш у Шараповой

Перед этим матчем обращали на себя внимание два обстоятельства. Первое – соперницы подошли к очередной очной встрече разными путями. Шарапова в стартовых кругах провела два изнурительных трехсетовых матча против Анастасии Севастовой и Екатерины Макаровой. Тогда как румынка, намучившись с Элисон Риске, затем отдала всего два гейма Магдалене Рыбариковой, снявшейся во втором сете из-за травмы. В итоге Мария Шарапова уступила в третьем круге крупного турнира WTA, впервые в карьере проиграв Симоне Халеп из Румынии.

ВОПРОС. Где будет играть "Барселона" после независимости Каталонии

Воскресный референдум в Каталонии, не признанный правительством страны, завершился абсолютной победой сторонников отделения от Испании. Независимость, объявить о которой в одностороннем порядке в ближайшие дни собирается каталонское правительство, полностью изменит жизнь спортивных федераций в регионе. Давайте разбираться, как именно.

РЕЧЬ. "Кокорин стал другим". Мутко посетил тренировку сборной России

Глава РФС Виталий Мутко "навестил" сборную России, которая провела тренировку в Новогорске и ответил на вопросы журналистов о лимите, Смолове, Кокорине и дургих важных темах нашего футбола.

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