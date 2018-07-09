Вида с Вукоевичем подставили Хорватию. Дзюбу манят миллионами. Хаит опять извиняется

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 9 июля.

ПРОСТУПОК. Слава Хорватии! Политике не место в футболе

Все беды в этом мире – не от злодеев, а от дураков. Дмитрий СИМОНОВ практически уверен, что Вида и Вукоевич не собирались делать никаких политических заявлений, когда кричали "Слава Украине!" после победы над Россией. Им просто показалось, что это будет весело. Большинство футболистов – люди, обитающие на другой планете, они просто не понимают, чем живут "земляне" и что одна неудачная шутка на острую политическую или социальную тему может привести к скандалу на весь мир. Так вышло и сейчас.

НАКАЗАНИЕ. Вида и Вукоевич извинились. И одного все же выгнали из сборной

Хорватский футбольный союз объявил о том, что Огнен Вукоевич выведен из состава делегации Хорватии на чемпионате мира 2018 года. Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Виде, но никаких других мер не приняла. Историю с проукраинскими лозунгами можно считать закрытой?

ИНТЕРЕС. Артем Дзюба до 13 июля может перейти в "Шанхай Шеньхуа"

По информации "СЭ", китайский клуб "Шанхай Шеньхуа" проявляет серьезную заинтересованность в трансфере форварда сборной России Артема Дзюбы. Китайцы в ближайшее время сделают официальное предложение по трансферу футболиста. Ранее интерес к игроку проявлял другой китайский клуб – "Гуанчжоу". Решение вопроса о трансфере необходимо принять в срок до 13 июля, когда в китайской суперлиге закроется период дозаявок. Впрочем, возможно, он будет продлен до 15 июля.

ЭКСКЛЮЗИВ. Эмануэль Маммана: "Рвать кресты больно, но в моей жизни были куда более тяжелые моменты"

Аргентинский защитник "Зенита", продолжающий процесс восстановления после тяжелой травмы – разрыва крестообразных связок, – полученной в мартовской выездной игре с "Ростовом", в эксклюзивном интервью "СЭ" рассказал, почему боится больниц, кто, по его мнению, должен выиграть чемпионат мира, и какое обещание он может дать себе перед началом нового сезона.

СБОРНАЯ-2018. За что мы полюбили эту команду России

Команда Станислава Черчесова подарила всей стране футбольный праздник, о котором сложно было даже мечтать, влюбила в себя самых критически настроенных скептиков и сплотила миллионы таких непохожих друг на друга болельщиков. Пока воспоминания об этом празднике свежи, ими нужно делиться, чтобы быть уверенным, что ничего не забыл. Поэтому если ниже вы не найдете того, что, по вашему мнению, заслуживает внимания, смело пишите в комментариях. Так мы точно ничего не упустим!

КОЛОНКА ХАИТА. Парадоксы Станислава Саламовича

Актер, сценарист, один из основателей театра "Квартет И" Ростислав Хаит написал очередную интересную колонку о сборной России для читателей "СЭ". И у него не выходит из головы флеш-интервью Станислава Черчесова после матча с Хорватией: "Поразительно – как же этот человек, который не умеет себя вести, откровенно хамит двум журналистам в прямом эфире, слепил замечательную команду?! Объединил ее, заставил каждого футболиста поверить и в себя, и в него, Черчесова. Вот как?!"

ВОЛЕЙБОЛ. Победа на миллион долларов!

Это был исторический матч. Поединок за первый в истории титул чемпионов Лиги наций. В финале сошлись две великолепные команды, которые были лучшими и на предварительном раунде. Голодная до больших побед российская сборная против французов в их любимом турнире: трехцветные через раз квалифицируются на Олимпийские игры и всего лишь единожды в истории брали медали на чемпионате мира, но вот Мировая лига – их конек. Но россияне показала шикарную игру и разобрались с соперниками – 3:0.

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