Вечер "Зенита", провал Овечкина, титул Шараповой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 15 октября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Спартак" и ЦСКА: шесть очков настроения перед "Севильей" и "Базелем"

Два наших клуба Лиги чемпионов в этот уик-энд одержали знаковые и важные победы в премьер-лиге: "Спартак" выиграл в гостях у "Ахмата", ЦСКА – на поле "Краснодара". Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о главных событиях пятницы и субботы в РФПЛ.

ОСЕЧКА. Не грози башкирскому Игбуну

"Уфа" победила "Локомотив" на своем поле. Тем самым Сергей Семак помог "Зениту" – команда Юрия Семина не сумела возглавить турнирную таблицу.

МАТЧ. "Зенит": снова в отрыв?

Лидер чемпионата в заключительном матче воскресенья принимает тульский "Арсенал". И имеет возможность удалиться от ближайшего преследователя. Все подробности игры – в трансляции и материалах "СЭ".

МНЕНИЕ. "Если к маю "Халл" все еще будет 15-м, Слуцкий перестанет быть любимцем публики"

Главный редактор издания TIGERLINK Питер Джонсон поделился мнением о том, почему "Халл" Леонида Слуцкого упустил победу над "Норвичем" в концовке субботнего матча. И дал прогноз о будущем российского тренера в английском чемпионшипе.

РАЗГРОМ. 2:8 – не случайность. Кто виноват в провале "Вашингтона"?

Столичный клуб Александра Овечкина и Евгения Кузнецова был больно бит "Филадельфией" в игре регулярного чемпионата НХЛ. "СЭ" разбирает один из самых неудачных матчей "Кэпиталз" за последнее десятилетие.

НАШИ В АМЕРИКЕ. Снайпер Кучеров, ассистент Панарин

Сразу 41 российский игрок принял участие в матчах НХЛ (27) и АХЛ (14) этой насыщенной московской ночью. Все удачи и неудачи наших легионеров – в одном обзоре.

ПОБЕДА. Шарапова – снова чемпион!

Россиянка Мария Шарапова выиграла в Тяньцзине 36-й турнир в карьере и первый с мая 2015 года. В финале экс-первая ракетка мира взяла верх над белорусской Ариной Соболенко.

СОМНЕНИЕ. Московская жертва Шараповой

Мария Шарапова после эмоциональной победы должна мчаться за 6000 километров в промозглую Москву на "Кубок Кремля" исключительно ради российской публики. Принесет ли звездная теннисистка такую жертву?

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