В "Спартаке" ответили Каррере, первая потеря "Зенита" и взгляд на Слуцкого

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 9 августа.

ВОПРОС. Луан и Гарай. Побьет ли "Спартак" трансферный рекорд?

Красно-белые рассматривают возможность приобретения бразильского форварда "Гремиу" Луана и аргентинского защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая, суммарная стоимость которых составляет более 40 миллионов евро. Рассказываем, насколько реальны эти переходы.

ОТВЕТ. Наиль Измайлов: "Усилить "Спартак" – наша общая цель!"

После разгромного поражения в Питере разговоров о том, что такой "Спартак" вряд ли сохранит титул, стало очень много. Главный тренер Массимо Каррера также не скрывает озабоченности положением дел – об этом итальянец сказал на пресс-конференции перед игрой с тульским "Арсеналом". А что думают по этому поводу в клубе? Именно с этим вопросом мы обратились к заместителю председателя совета директоров московского клуба.

ПОТЕРЯ. "Зенит" не смог обыграть "Урал"

В матче 5-го тура чемпионата России "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Уралом" – 1:1. На гол Эрика Бикфалви гости ответили мячом Александра Кокорина. Для 26-летнего форварда этот гол стал 80-м в зачет "Клуба 100". До 35 голов на пару с Артемом Дзюбой, обозначенных в качестве цели главным тренером Роберто Манчини, нападающему осталось забить 30 мячей (его напарник пока в сезоне не отличался). "Зенит" впервые потерял очки в нынешнем сезоне, но пока что сохраняет за собой первое место в таблице. "Урал" поднялся на седьмую строчку.

РЕЗУЛЬТАТ. Курьез года и "финт Форсберга". Сборная России обыграла СКА

В финальном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open олимпийская сборная России обыграла в серии буллитов СКА – 4:3. Репортаж с главного матча самого крутого предсезонного турнира.

МНЕНИЕ. Артур Юсупов: "Без лимита за "Зенит" играли бы 11 аргентинцев"

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов, которому сегодня предстоит встреча с "Динамо", где он выступал с 2009 по 2015 год, подробно высказался о перезагрузке карьеры, Петербурге и желании вернуться в сборную.

ОГОНЬ. "Слуцкий немножко сумасшедший". Взгляд из Англии на российского тренера

Питер Джонсон, основатель и главный редактор издания из Кингстон-апон-Халла Tigerlink, рассказал "СЭ" о дебюте Леонида Слуцкого в "Халле". Невероятно интересное мнение с родины футбола, где теперь работает российский тренер.

ОТВЕТ. Треугольник "Барса" – Неймар – "ПСЖ". Что происходит

Невероятный 222-миллионный трансфер Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" прогремел – и оставил вопрос: откуда парижане возьмут справку о доходах, чтобы объясниться с УЕФА по вопросам соблюдения финансового fair play? Обозреватель "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ ищет ответ.

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