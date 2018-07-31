Усиление "Зенита", пропажа Эрнандеса и сбитые летчики "Локо"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 31 июля.

ТРАНСФЕР. Он подписал Погба и Дибалу. Человек, который может изменить "Зенит"

Болельщики "МЮ" были в панике. По крайней мере, так восприняли 23 июля реакцию соцсетей на информацию о решении Хавьера Рибалты всего через год после прихода на "Олд Траффорд" покинуть Англию ради работы в "Зените". Тем более, в самый разгар работы трансферного рынка, который на Британских островах закроется в начале августа – в момент старта нового сезона. Между тем считалось, что 37-летний скаут должен был изменить всю трансферную стратегию "красных дьяволов". Но теперь он это будет делать в Питере.

ИНСАЙДЫ. ЦСКА и Эрнандес: куда пропал уругваец?

27-летний уругвайский форвард четыре дня назад на своей странице в Инстаграме написал: "Скоро хорошие новости". Учитывая тот факт, что экс-нападающий английского "Халла" уже около недели жил в гостинице "Ренессанс Монарх" рядом с метро "Динамо", и в соцсетях неоднократно появлялись фото игрока с болельщиками, казалось, что вот-вот контракт будет подписан. Почему сделка еще не оформлена рассказывает Сергей ЕГОРОВ.

"АМКАР"/"ТОСНО" ВЕРСИЯ 2.0. Олег Флегонтов: "Долг "Анжи" больше 250 миллионов, даже транспорт не на что заправить!"

Похоже, весь российский сезон мы будем наблюдать новую серию сериала "Нет денег! Помогите!" В прошлом чемпионате в главных ролях были "Амкар" и "Тосно", в этом – "Анжи". Как лига допустила такой клуб к чемпионату? Рассказ из первых уст.

ЛЕГИОНЕР. Головин в "Монако". Как это будет

О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой. О том, когда это случится, – в материале "СЭ".

ВИКИНГ. Исландец, в которого влюбятся фанаты ЦСКА. Вот увидите

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон быстро завоевывает уважение болельщиков, общается на русском, и, возможно, совсем скоро станет таким же важным игроком для команды, каким был Понтус Вернблум. "СЭ" рассказывает об уникальности этого огромного футболиста.

ПРОБУКСОВКА. Плохая примета для "Локомотива"

На следующий сезон у чемпиона в России очень часто возникают проблемы. Уже третий год подряд обладатель титула в первом туре теряет очки. В 2016-м ЦСКА сыграл вничью с "Анжи", в 2017-м "Спартак" упустил победу над "Динамо", теперь вот "Локо" едва не получил от "Уфы". Причем оступился он через несколько дней после неудачного матча за Суперкубок. Чемпион в кризисе?

ВЕКТОР. Фарфан, Крыховяк, Хеведес. Сбитые летчики с потенциалом – стратегия "Локо"

Сначала вылетевший из английской премьер-лиги Крыховяк, теперь потерявший место в составе клуба и сборной Хеведес. А еще раньше – Джефферсон Фарфан, который почти завершил карьеру. "Локомотив" берет футболистов с именем, но сомнительными перспективами. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ объясняет, зачем это столичному клубу.

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