Усик не оставил шансов Гассиеву. И украинским политикам

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 22 июля.

БОКС. Абсолютный Усик

В субботу в Москве прошел самый ожидаемый бой года – финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Усик одержал убедительную победу по очкам, собрав у себя все чемпионские пояса.

АТМОСФЕРА. Душное шоу

В "Олимпийском" во время боя между Муратом Гассиевым и Александром Усиком было жарко, но интересно. Атмосфера поединка – в репортаже "СЭ".

РЕАКЦИЯ. Все испортили украинские политики

Боксеры сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта. Вот только украинские политики во главе с президентом Петром Порошенко не остались в стороне.

ТОЧКА. Березуцкие. Конец эпохи

В субботу о завершении карьеры объявили бывшие защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР провожает футболистов.

СПАРТАК. У Карреры перебор игроков? Прав ли Федун

Владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что у команды переизбыток футболистов. Так он ответил на вопрос о возможном усилении. Согласны?

ИНТЕРВЬЮ. Валерий Непомнящий: "Боюсь, что Головин за границей может зажаться. Вот Смолов там был бы как рыба в воде"

Известный российский тренер дал интервью "СЭ". Непомнящий оценил чемпионат мира по футболу в России, поделился мнениями о Евгении Гинере, Артеме Дзюбе, Федоре Смолове и Александре Головине и рассказал о ситуации в "Балтике". Полная версия.

НИЧЬЯ. Шоу от Спаллетти и Семака

В субботу "Зенит" в Пизе провел товарищескую игру с миланским "Интером". Матч петербургского клуба с командой экс-тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти получился с приставкой "супер": четыре гола-красавца и яркая ничья – 3:3.

ТРАНСФЕРЫ. "Зенит" претендует на Мину, "Челси" переключается с Головина на Пьянича?

Самые громкие трансферные слухи конца недели. Традиционный обзор "СЭ".

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