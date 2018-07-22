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Усик не оставил шансов Гассиеву. И украинским политикам

21 июля. Москва. Александр УСИК (справа) побеждает Мурата ГАССИЕВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
21 июля. Москва. Александр УСИК (справа) побеждает Мурата ГАССИЕВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 22 июля.

БОКС. Абсолютный Усик
В субботу в Москве прошел самый ожидаемый бой года – финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым. Усик одержал убедительную победу по очкам, собрав у себя все чемпионские пояса.

АТМОСФЕРА. Душное шоу
В "Олимпийском" во время боя между Муратом Гассиевым и Александром Усиком было жарко, но интересно. Атмосфера поединка – в репортаже "СЭ".

РЕАКЦИЯ. Все испортили украинские политики
Боксеры сделали все, чтобы их бой стал торжеством спорта. Вот только украинские политики во главе с президентом Петром Порошенко не остались в стороне.

ТОЧКА. Березуцкие. Конец эпохи
В субботу о завершении карьеры объявили бывшие защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР провожает футболистов.

СПАРТАК. У Карреры перебор игроков? Прав ли Федун
Владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что у команды переизбыток футболистов. Так он ответил на вопрос о возможном усилении. Согласны?

ИНТЕРВЬЮ. Валерий Непомнящий: "Боюсь, что Головин за границей может зажаться. Вот Смолов там был бы как рыба в воде"
Известный российский тренер дал интервью "СЭ". Непомнящий оценил чемпионат мира по футболу в России, поделился мнениями о Евгении Гинере, Артеме Дзюбе, Федоре Смолове и Александре Головине и рассказал о ситуации в "Балтике". Полная версия.

НИЧЬЯ. Шоу от Спаллетти и Семака
В субботу "Зенит" в Пизе провел товарищескую игру с миланским "Интером". Матч петербургского клуба с командой экс-тренера сине-бело-голубых Лучано Спаллетти получился с приставкой "супер": четыре гола-красавца и яркая ничья – 3:3.

ТРАНСФЕРЫ. "Зенит" претендует на Мину, "Челси" переключается с Головина на Пьянича?
Самые громкие трансферные слухи конца недели. Традиционный обзор "СЭ".

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