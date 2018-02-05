Уродливое решение МОК, красивый ответ России и поступок Шатова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 5 февраля.

НЕЛЮДИ. Решение МОК: циничное убийство

Комиссия по допуску россиян на Игры-2018 отказалась признавать вердикт спортивного арбитража и не пустила в Пхенчхан 15 участников Олимпиады в Сочи. Кажется, ситуация накалилась до предела, если он, конечно, есть.

КРАСИВО. Россия игнорирует церемонию открытия Олимпиады

Известно, что сборная России выйдет на стадион в ходе открытия Игр-2018 под олимпийским флагом, между Австрией и Узбекистаном. Ранее была информация, что 4 февраля по арене перед российской делегацией знамя МОК понесет волонтер, назначенный оргкомитетом Игр. А сегодня выяснилось, что многие наши спортсмены (по уважительным причинам) пропустят открытие Олимпиады. Как теперь будет выглядеть наша делегация – загадка.

БАРДАК. Бах атакует CAS. Что ждет Россию?

Вчера президент МОК Томас Бах жестко высказался по поводу решений Спортивного арбитража, оправдавшего россиян. Громкие заявления Баха – первые в череде судебных вердиктов и скандалов, которые в ближайшие дни неминуемо разгорятся вокруг нашей команды и всей Олимпиады.

КОШМАР. 14 хоккеисток забрали на допинг-контроль. А вы ждали от Олимпиады чего-то другого?

Четырнадцать девушек из сборной России по хоккею подверглись процедуре допинг-контроля прямо перед первой тренировкой на корейской земле. Не пять и даже не десять. Четырнадцать! Больше половины команды. "СЭ" рассказывает о первом скандале, приключившемся с женской хоккейной сборной в Пхенчхане.

ПОСТУПОК. Шатов – в "Краснодаре"!

Как стало известно "СЭ", "Краснодар" договорился с "Зенитом" об аренде с правом последующего выкупа 27-летнего полузащитника Олега Шатова. За право выступать за "быков" до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче 25-го тура чемпионата России против питерцев.

ДАЦЮК – КОВАЛЬЧУК. Величайшая связка в истории российского хоккея

Для Павла Дацюка и Ильи Ковальчука Олимпиада в Пхенчхане станет пятой. И четвертой по счету, на которой они сыграют в одном звене. В истории было не так уж много хоккеистов, побывавших на пяти Олимпиадах. Игорь ЕРОНКО восхищается нашими звездами.

ЭКСКЛЮЗИВ. Стив Айзерман: "Русская шестерка в "Тампе"? Это очень возможно!"

Генеральный менеджер "Тампы" и капитан "Детройта" Стив Айзерман золотых времен – о русских в "Лайтнинг", Олимпиадах, где он дважды брал золото в качестве генменеджера "Кленовых листьев", и... футболе. Масштабное интервью с легендой.

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