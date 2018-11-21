Унылая сборная России снова в деле. И почему Михайлову нет места в Зале хоккейной славы?!

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 21 ноября.

УВЫ. Сборная класса "В"

Во вторник, 20 ноября, сборная России, игравшая из-за травм лидеров почти вторым составом, потерпела поражение от Швеции (0:2), и заняла лишь второе место в своей группе Лиги наций. Таким образом наша команда осталась в дивизионе "В", а на Евро-2020 может пробиться только через отборочный турнир.

НАДОРВАЛАСЬ. Сборная по делу проиграла в Швеции

Игра сборной России производила тяжелое впечатление. Не безнадежное, но тяжелое. Когда наши получали мяч, казалось, кто-то включал режим замедленного действия. К сожалению, концовку великолепного года уставшая команда смазала.

ТЕМА №1. Почему играл Ари, а не Чалов

Этот вопрос взорвал интернет сразу после игры, и, кажется, он волновал людей даже больше, чем само поражение. Просто именно на фоне неудач такие вопросы приобретают особую остроту. Свою версию высказывает обозреватель "СЭ" Дмитрий Зеленов.

АНАЛИТИКА. Пугающе знакомая команда

Этот матч как будто стал продолжением игры с Германией. Наши отдали территорию, но без мяча действовали ужасно. Караулили ошибки соперника, но развалились сами. Мысль в командных действиях отсутствовала, должного движения не было – так рабочие бредут домой после смены на заводе. А в опорной зоне вновь накрыли столы для дорогих гостей. Михаил Борзыкин аргументировано раскритиковал игру нашей национальной команды.

ЕВРО-2020. Кто достанется России – Роналду, Гризманн или Витсель?

2 декабря в Дублине пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы‑2020. В соперники сборной России может достаться один из европейских грандов. Даем все возможные расклады.

АРГУМЕНТЫ. Овечкин, Малкин, Ковальчук. Кого в Канаде впишут в историю хоккея, а кого нет

На прошлой неделе состоялась ежегодная церемония включения новых участников в Зал хоккейной славы в Торонто. В числе новых лауреатов оказался известный в прошлом нападающий сборной СССР и "Спартака" Александр Якушев, удостоившийся признания спустя многие годы. "СЭ" рассуждает о том, кто еще из наших игроков в обозримом будущем может удостоиться такой чести.

РПЛ. Анри Хагуш: "Кононов – не "пряник", просто он умеет себя вести"

Защитник тульского "Арсенала", воспитанник Академии "Спартака" Анри Хагуш в интервью "СЭ" рассказал о смене тренера в команде и перспективах Олега Кононова в московском клубе.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".