У "Локо" нет денег на Дзюбу, кого еще купит "Зенит" и победа Шараповой

"ЛОКОМОТИВ". "Финансовые запросы Дзюбы по зарплате кажутся чрезмерными"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после заседания руководства клуба допустил, что до закрытия трансферного окна в команде могут появиться новички. Также Мещеряков заявил, что финансовые запросы нападающего "Зенита" Артема Дзюбы по заработной плате кажутся клубу чрезмерными.
ОБЪЯСНЕНИЕ. "Зенит" недоукомплектован. Что имеет в виду Манчини
После матча 8-го тура с "Ростовом" (0:0) главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил о том, что его команда не до конца укомплектована. "СЭ" рассказывает о том, что это значит и будет ли Федор Смолов в клубе из Санкт-Петербурга.
US OPEN. Не спешите ее забывать! Шарапова обыграла Халеп
Мария Шарапова при аншлаге в Нью-Йорке выиграла у Симоны Халеп фантастический по накалу матч в первом круге US Open – 6:4, 4:6, 6:3. Подробно рассказываем, как россиянка по-настоящему вернулась в большой теннис и, конечно, о ее слезах счастья.
ЧЕМПИОНКА. Мустафина возвращается, чтобы побеждать
Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина объявила о том, что намерена продолжить спортивную карьеру. Обозреватель "СЭ" Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ рассказывает, что ждет гимнастку после паузы на рождение ребенка.
РАЗРЕШИЛИ! НХЛ спасет карьеру Зарипова
Ведущая заокеанская хоккейная лига официально объявила о том, что российский форвард Данис Зарипов, дисквалифицированный ИИХФ за применение допинга на два года, получил право подписывать контракты с клубами НХЛ. Напомним, 36-летний россиянин не может выступать в КХЛ и на международных турнирах.
РЕЙТИНГ. Овечкин – самый старый русский в НХЛ. Как так получилось?
"СЭ" разбирается с удивительным фактом, который касается российского суперфорварда Александра Овечкина из "Вашингтона". В начале нового сезона, скорее всего, Александр Великий будет самым возрастным россиянином в заокеанской лиге. Такого еще не было никогда.
КРАСНАЯ КАРТОЧКА ОТ ГИНЕРА. К чему может привести конфликт судейского корпуса и ЦСКА?
Судейская ошибка на исходе первого тайма матча ЦСКА – "Ахмат" привела не только к голу грозненцев. Армейцы в итоге проиграли домашнюю встречу. Их главный тренер Виктор Гончаренко на пресс-конференции гневно высказался в адрес самой бригады Михаила Вилкова и в отношении всего судейского корпуса, заявив, что арбитры "вытирают о нас ноги". Глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Андрей Будогосский отреагировал на слова тренера, пригрозив обратиться в комитет по этике. Уже вскоре президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с громким заявлением, фактически предложив Будогосскому оставить свой пост. Руководитель ДСИ оперативно ответил и ему. Очень жестко.
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