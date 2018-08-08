Травма Головина, Еременко в "Спартаке" - это бомба и правда про скандал Хабиба

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 8 августа.

ПОТЕРЯ. Головин получил травму и ходит на костылях. Как же так?!

22-летний полузащитник "Монако" и сборной России получил повреждение на тренировке клуба. Медицинское обследование выявило растяжение связок голеностопа. Головин пропустит ориентировочно 3-4 недели. Собрали хронологию самой громкой новости дня.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Спартак", зажигай!

В среду, 8 августа, красно‑белые открывают европейский сезон. Матч с ПАОК – первый шаг на пути в Лигу чемпионов. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ встретил "Спартак" в Греции и уверяет, что столичный клуб фаворит. Остается это только доказать.

ИСТОРИЯ. Человек с Пистолетом. Саввиди – эксцентричный президент ПАОК

Глава клуба-соперника "Спартака" по 3-му отборочному раунду Лиги чемпионов хорошо известен в России. Рассказываем историю взаимоотношений Ивана Саввиди с футболом. Вряд ли он и его история кого-то могут оставить равнодушным.

ЭКСКЛЮЗИВ. Олег Романцев: "Два года без игры – не приговор!"

Со дня на день "Спартак" объявит о заключении контракта с полузащитником Романом Еременко, который до октября отбывает дисквалификацию за наличие кокаина в организме. В то же время легендарный спартаковский тренер Олег Романцев лестно отзывается о хавбеке и утверждает, что два года вне футбола – не катастрофа.

АНАЛИТИКА. Это будет бомба! Почему Еременко нужен "Спартаку"

Переход Романа Еременко в "Спартак" многие восприняли скептически. Однако этот футболист может принести неоценимую пользу новому клубу. Михаил БОРЗЫКИН согласен с Олегом Романцевым.

СКАНДАЛ. Абдулманап Нурмагомедов: "Кого оскорбил Хабиб?! Дайте мне денег, и я отожмусь"

Хабиб Нурмагомедов получил, что хотел – самый большой бой, какой только можно представить. Он верит, что заслужил его, он уверен, что в нем победит, ну и, конечно, он считает, что все делает правильно – и все сойдет ему с рук. Но будет ли так в случае с резонансным видео, где он со своим братом заставляли бездомного отжиматься за деньги, приговаривая "вылечим от наркомании" и "приобщай его к спорту". Отец Хабиба разъяснил ситуацию.

НОВЫЙ ТРЕНД. Побег Забелинской: кого еще не устраивает Россия?

Примеру велогонщицы Ольги Забелинской, которая поменяет российское гражданство на гарантированное участия в Олимпиаде, последуют и другие наши спортсмены. Наталья МАРЬЯНЧИК размышляет о новом тренде в российском спорте.

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