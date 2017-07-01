19:00 | Вечерний "СЭ"

Трансферы "Спартака" и "Зенита", свадьба Месси и открытие рынка НХЛ

Пятница. Росарио. Свадьба Лионеля МЕССИ и Антонеллы РОККУЦЦО. Фото REUTERS
Пятница. Росарио. Свадьба Лионеля МЕССИ и Антонеллы РОККУЦЦО. Фото REUTERS
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 1 июля.

НОВИЧОК. С детства – красно-белый
"Спартак" подписал двухлетнее соглашение с 24-летним сербским игроком Марко Петковичем. Рассказываем о правом защитнике, который может забивать, как Месси, но при этом забыть об обороне. Подробности вечерней игры чемпионов России на австрийском сборе, куда приехал соотечественник Неманьи Видича, – в трансляции и материалах "СЭ".

ТРАНСФЕР. Наследник Рикельме для Манчини
Еще одно объявление о переходе сделал "Зенит". Невский клуб и "Рома" достигли договоренности о переходе полузащитника Леандро Паредеса, контракт хавбека рассчитан на 4 года. Рассказываем о новичке сине-бело-голубых, которому в четверг исполнилось 23 года.

СБОР. Ерохин и Полоз: первая тренировка в "Зените"
Тем временем "Зенит" начал второй австрийский сбор, вместе с командой Роберто Манчини после короткого отпуска занимаются игроки сборной России. Спецкор "СЭ" стал свидетелем дебютного занятия новичков невского клуба, охоты Дзюбы на дрон и баскетбольной битвы Тимощука и Лодыгина.

ЗАГВОЗДКА. Почему Смолов может не перейти в "Спартак"
"СЭ" разбирается в запутанной ситуации с переходом молодого футболиста из академии "Краснодара" в академию "Спартака". Из-за нее, как ни странно, может сорваться трансфер Федора Смолова в московский клуб.

ФИНАЛ. Наш!
В воскресенье в Санкт-Петербурге в решающем матче Кубка конфедераций-2017 встретятся две лучшие команды планеты. Победители Кубка Америки чилийцы и чемпионы мира немцы – кто возьмет верх?

МАТЧ. Шальная безотцовщина
"СЭ" анонсирует, возможно, самый странный матч турнира. И объясняет, почему игру за 3-е место на Кубке конфедераций нужно смотреть даже в отсутствие Криштиану Роналду.

ЦЕРЕМОНИЯ. Лео и Антонелла
Этой ночью в Росарио развернулось грандиозное торжество. Лионель Месси женился на своей возлюбленной и матери двоих детей Антонелле Роккуццо. Много фото и видео – здесь.

ОНЛАЙН. Ковальчук и Радулов: КХЛ или НХЛ?
В Северной Америке открывается рынок свободных агентов НХЛ. Нас ожидает сразу несколько интриг, связанных с российскими хоккеистами, которые выступают по обе стороны океана. Все главные новости и комментарии – в одном месте.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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PvsZ

Millwall82, вроде не 18 век на дворе, а ты такую ахинею пишешь...

19:54

Millwall82

Свадьба Месси и Ракуццо главное событие что ли? подрастет их сын старший подойдет и спросит "мам-пап, а почему я бастардом 4 года рос"?

19:33