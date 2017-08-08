Трансферы "Спартака" и "Зенита", новый лимит РФПЛ и заявление Шубенкова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 8 августа.

ТРАНСФЕР. Кэдди за 15 песо. Еще один аргентинец, которого купил "Зенит"

"Зенит" приобрел очередного аргентинца – 24-летний полузащитник "Атлетико" Матиас Краневиттер переезжает в Санкт-Петербург. Рассказываем о хавбеке с интересной судьбой.

"СПАРТАК". Почему Гарай сейчас нужнее, чем Луан

Этим летом чемпион России скромен и скуп на рынке, но в ближайшие дни, похоже, все-таки громыхнет дорогим и завидным приобретением. А то и двумя, если подойдет к делу ловко и вдумчиво. Оцениваем работу спартаковцев.

РФПЛ. Новый лимит: формула "9+16"? Группа профессионального футбола

По информации "СЭ", РФС и РФПЛ начали консультации по новой формуле ограничений на легионеров, по которой в премьер-лиге могут начать играть уже с сезона-2018/19. По предварительным данным, с новым лимитом исполком РФС может определиться осенью.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Сергей Шубенков: "Отстранение России – политика"

Обладатель серебряной медали ЧМ-2017 в беге на 110 м с барьерами – о своем выступлении под нейтральным флагом, желании обогнать чемпиона мира Омара Маклауда и вопросах допинга.

РЕБРОВ ОТВЕТИЛ КРИТИКАМ. "Где вы были, когда "Спартак" становился чемпионом"?

Вратарь "Спартака" Артем Ребров высказался относительно критики, которая обрушилась на него и команду после поражения в матче 4-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:5). Голкипер считает, что не стоит бурно реагировать на негативные сообщения в социальных сетях.

БОМБА. "Зенит" – "Спартак": инсайды русского класико от Рабинера

Наш обозреватель Игорь Рабинер подводит итог одного из ключевых матчей сезона, в котором команда из Петербурга разгромила действующего чемпиона – 5:1. Много интересного внутри.

МНЕНИЕ. Валерий Газзаев: "Спартак" произвел удручающее впечатление. Чемпион не имеет права так проигрывать"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев по просьбе "СЭ" высказал мнение о главном матче 4-го тура РФПЛ.

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