Тосты за российский футбол, геройство Овечкина и прорыв в биатлоне

Федор СМОЛОВ (в центре), Денис ГЛУШАКОВ (№8), Александр ГОЛОВИН (№17), Федор КУДРЯШОВ (№13), Александр БУХАРОВ (№11), Юрий ЖИРКОВ и их партнеры по сборной России шагают в важный для себя год. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 29 декабря.

ОЖИДАНИЯ. Российский футбол: все, что нужно для счастья

В новогоднюю ночь, когда у вас еще осталось, а фантазия уже спит, можно нагуглить эту заметку. Она не настолько изобретательна, как ваши тосты, и иногда проходит по тонкой грани между реальностью и сказкой, но под хорошее настроение – и под остатки горячего – вполне сгодится. В общем, за это можно выпить. Тем более, что под Новый год, как говорят, что ни пожелается, то всегда сбывается…

АНОНС. Высота Семина, цель Кокорина и возвращение Карпина. 10 интриг второй части сезона

После наступления празднования Нового года останется совсем немного времени до возобновления чемпионата России по футболу. Итоги мы уже подвели, пора анонсировать российскую футбольную весну и приводить ее главные истории.

ГЕРОИ. Овечкин вывел "Вашингтон" из пике, Кучеров отдал пас месяца

Результативные действия российского капитана помогли "Кэпиталз" Александра Овечкина прервать серию из трех поражений, дубль Стивена Стэмкоса и четвертая подряд победа "Флориды" – в ежедневном обзоре игрового дня НХЛ от "СЭ".

ИСТОРИЯ. "По сравнению с хоккеем русских канадцы выглядели примитивно". Забытая победа забытого советского клуба

К концу шестидесятых годов советская сборная доминировала на всех площадках мира. Серебро воспринималось как трагедия? Это было бы неправдой, ведь и на чемпионатах мира, и на Олимпийских играх в те годы других мест, кроме первого, наша команда не знала. В конце декабря исполняется 50 лет со дня первой победы нашей команды в Кубке Шпенглера – успеха московского "Локомотива".

РАСКЛАДЫ МЧМ. Как России занять первое место в группе?

Россия на молодежном чемпионате мира пока имеет одну победу и одно поражение. Поэтому команда Валерия Брагина занимает второе место в группе. Как теперь подняться на первое? Рассказываем о дальнейших вариантах развития события для нашей команды перед плей-офф.

ВАУ! Суперсенсация в керлинге: Сидорова не едет на Олимпиаду

Команда скипа Анна Сидоровой, считавшаяся сильнейшей в стране на протяжении как минимум шести лет, внезапно лишилась путевки на Олимпиаду-2018, которая, казалось, была в руках у звездных девушек. Весной этого года – после первого в истории отечественного керлинга выхода Сидоровой и ее партнерш в финал чемпионата мира и победы над олимпийскими чемпионками из Канады на турнире в Дудинке – было объявлено, что эта команда как самая опытная и самая успешная отправится в Пхенчхан без отбора, но…

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРОРЫВ. Россия может побеждать в биатлоне!

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Алексей Волков​ одержали убедительную победу в "Рождественской гонке" в немецком Гельзенкирхене. Второе место заняла команда Чехии, третье – австрийцы. Россия возвращает позиции?..

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".