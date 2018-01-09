Титов советует "Спартаку" купить Смолова, Мутко дошел до суда

Октябрь 2015 года. Егор ТИТОВ (справа), ЗЕ ЛУИШ (слева) и Ивелин ПОПОВ на тренировке "Спартака". Фото Алексей ИВАНОВ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 9 января.

ЭКСКЛЮЗИВ. Егор Титов: "Продать Зе и купить Смолова – идеальный вариант!"

Экс-капитан "Спартака", который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в красноярском "Енисее", в интервью "СЭ" выразил свое мнение по поводу самых горячих тем последних дней, связанных с родным клубом.

ОЛИМПИАДА. Флаг КНДР будет в Пхенхчане. В отличие от российского

Северная Корея объявила, что отправит на Игры-2018 представительную делегацию. МОК приветствовал это решение.

НАШИ В АМЕРИКЕ: Панарин мучается, но забивает

В НХЛ состоялся единственный матч, в котором выступили два российских игрока. Сергей Бобровский, как всегда, творил чудеса.

МНЕНИЕ. Как помочь молодежному хоккею в России? Семь рецептов от Игоря Еронко

Специальный выпуск авторской рубрики корреспондента "СЭ", посвященный МЧМ и состоянию молодежного хоккея в России.

СУД. CAS получил апелляцию от Мутко

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию от вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение МОК о его пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр.

РЕПОРТАЖ. Что решит Зе? Он снова не ответил на вопрос о будущем в "Спартаке"

Чемпион России отправился на первый сбор в Дубай в сильно усеченном составе.

СЛОВА. "Работу в сборной Италии не исключаю". Яркий Манчини

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал интервью Football Italia – о премьер-лиге, серии А и чемпионате мира. "СЭ" выделяет самые яркие цитаты.

ДАЙДЖЕСТ. Пока все праздновали

Для тех, кто пропустил все новогодние спортивные события – главные из них в одном материале.