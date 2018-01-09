Титов советует "Спартаку" купить Смолова, Мутко дошел до суда

ЭКСКЛЮЗИВ. Егор Титов: "Продать Зе и купить Смолова – идеальный вариант!"
Экс-капитан "Спартака", который сейчас работает в штабе Дмитрия Аленичева в красноярском "Енисее", в интервью "СЭ" выразил свое мнение по поводу самых горячих тем последних дней, связанных с родным клубом.
ОЛИМПИАДА. Флаг КНДР будет в Пхенхчане. В отличие от российского
Северная Корея объявила, что отправит на Игры-2018 представительную делегацию. МОК приветствовал это решение.
НАШИ В АМЕРИКЕ: Панарин мучается, но забивает
В НХЛ состоялся единственный матч, в котором выступили два российских игрока. Сергей Бобровский, как всегда, творил чудеса.
МНЕНИЕ. Как помочь молодежному хоккею в России? Семь рецептов от Игоря Еронко
Специальный выпуск авторской рубрики корреспондента "СЭ", посвященный МЧМ и состоянию молодежного хоккея в России.
СУД. CAS получил апелляцию от Мутко
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне получил апелляцию от вице-премьера РФ Виталия Мутко на решение МОК о его пожизненном отстранении от посещения Олимпийских игр.
РЕПОРТАЖ. Что решит Зе? Он снова не ответил на вопрос о будущем в "Спартаке"
Чемпион России отправился на первый сбор в Дубай в сильно усеченном составе.
СЛОВА. "Работу в сборной Италии не исключаю". Яркий Манчини
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини дал интервью Football Italia – о премьер-лиге, серии А и чемпионате мира. "СЭ" выделяет самые яркие цитаты.
ДАЙДЖЕСТ. Пока все праздновали
Для тех, кто пропустил все новогодние спортивные события – главные из них в одном материале.