Супертрансфер Роналду, суперигра Зобнина и суперэкспертиза Ярцева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 10 июля.

БОМБА! "Реал" объявил о переходе Криштиану Роналду в "Ювентус"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус", сообщил официальный сайт мадридского клуба. Испанская пресса пишет, что трансфер суперзвезды обошелся "Юве" в 105 миллионов евро. Теперь португалец будет черно-белым.

ПРОЩАНИЕ. Отдохните и возвращайтесь, Сергей Николаевич

Многолетний лидер сборной России и ЦСКА Сергей Игнашевич завершил карьеру игрока и планирует стать тренером. Юрий ГОЛЫШАК подводит итог славной охоты ветерана и уже ждет его на тренерском мостике.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ. Почему Зобнин – лучший игрок сборной России на ЧМ-2018

На чемпионате мира многие игроки сборной России проявили себя блестяще, и каждого из них можно смело назвать лучшим. Но выбор Михаила БОРЗЫКИНА – Роман Зобнин. Факты вперемешку со статистикой могут и вас в этом убедить.

ТОП. 76 миллионов долларов за 8 лет. Главное о новом контракте Кучерова с "Тампой"

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров наконец-то подписал новый, восьмилетний контракт с клубом. По условия соглашения, которое начнет действовать с сезона-2019/20, форвард будет зарабатывать по 9,5 миллиона долларов за сезон (сейчас он получает 4,766 миллиона). Этот договор делает россиянина настоящей суперзвездой.

ГОСТЬ. Георгий Ярцев: "Ничего удивительного в промахе Смолова нет"

Накануне в гостях у "СЭ" побывал легендарный форвард "Спартака", бывший главный тренер красно-белых и нашей национальной команды. В нашей студии специалист порассуждал о выступлении России на ЧМ-2018 и пользе такого турнира для страны.

ДЗЮБА И КИТАЙ. Предложение мечты для "Зенита"

Сейчас это кажется невероятным, но "Зенит" вот-вот получит великолепное предложение от китайского клуба "Шанхай Шэньхуа". Сумма трансфера может составить в диапазоне от 15 до 20 миллионов евро. Китайцы мало не дадут и по личному контракту. Артем имеет договор с "Зенитом" до середины 2020 года, и по нему зарплата футболиста составляет около 3,4 миллионов евро. Деньги солидные, но китайцы могут оценить то, что Дзюба сотворил на ЧМ-2018 очень щедро. Рискнет ли?

СБОРНАЯ РОССИИ-2018. Сегодня – герои. А что будет дальше?

После чемпионата мира футбольный мир традиционно переживает эпоху перемен. Проявившие себя идут на повышение, привлекая интерес более мощных клубов. Провалившие турнир звезды наоборот теряют в статусе, а их фамилии пропадают из заголовков транферных новостей. Эмоции потихоньку спадают, а новый сезон совсем близко. И самое время прикинуть: что даст отличное выступление команды Станислава Черчесова каждому из игроков лично?

ЛЕГЕНДА. Свой среди чужих. История Тьерри Анри

Один из лучших французских футболистов в истории, занимающий тренерскую должность в штабе сборной Бельгии, может помешать команде Дидье Дешама попасть в финал ЧМ-2018. Уникальная ситуация!

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