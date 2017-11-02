Суперинтерес к Головину, молчание Кокорина и рассказ о конфликтах Денисова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 2 ноября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Страх и ненависть в Севилье

Спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ должен был писать этот текст со стадиона , но его, как и сотни спартаковских болельщиков, не пустили на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей (1:2) – сорвали с шеи аккредитацию во время выполнения профессиональных обязанностей.

СПОР. Прав ли Знарок, не вызвав Маркова в сборную?

Корреспонденты "СЭ" Михаил ЗИСЛИС и Алексей ШЕВЧЕНКО поспорили о том, стоило ли приглашать 38-летнего защитника в национальную команду (состав на Кубок "Карьяла" – здесь). И ответили на вопрос, верный ли выбор делает главный тренер сборной России Олег Знарок.

СЕНСАЦИЯ. "Барселона" интересуется Головиным. Это правда

Спортивный директор "Барселоны" посетил матч "Базель" – ЦСКА (1:2), в котором особенно пристально следил за двумя футболистами: полузащитником москвичей Александром Головиным и защитником швейцарцев Мануэлем Аканджи. Головин должен был оставить хорошее впечатление – хавбек провел на поле все 90 минут и принял участие в голевой атаке. Может ли простой интерес испанского гранда со временем стать чем-то большим?

КОШМАР ПО РАСПИСАНИЮ. Кто попадет под прицел МОК после лыжников

В течение ближайшего месяца, раз в неделю комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) будет заседать по делам российских спортсменов, которые обвиняются в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпийских играх в Сочи. Иными словами, в течение ближайшего месяца мы регулярно, почти каждый день, будем получать из МОК новости по будущему того или иного героя Сочи-2014. Хочется верить, там будут не только решения о дисквалификации, но и об оправдании….

О БИЗНЕСЕ. "Спорт в России – это непаханое поле"

В среду в Центре международной торговли состоялся спортивный блок "Национального рекламного форума – 2017", партнером проведения которого стал издательский дом "Спорт-Экспресс". "НРФ-2017" – это ключевое событие в сфере рекламы и бизнеса, объединившее лидеров индустрии и представителей власти для поиска способов эффективного сотрудничества государства, агентств, медиа и брендов. Меньше чем за год до чемпионата мира по футболу-2018 рекламщики не могли обойти стороной спортивную сферу, где есть огромные перспективы для роста.

ГОСТЬ "СЭ". "Вы что, только русских меняете?" Как Денисов строил Хиддинка и воевал с Это`О

Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов дает содержательное интервью "СЭ" и рассказывает о быте и бюджете клуба, поколениях футболистов и их главных бедах – невестах. Бонус – рассказ о том, как Игорь Денисов общался с Гусом Хиддинком. А еще в интервью вы узнаете: предлагал ли "Спартак" 300 тысяч евро за Максима Беляева; пил ли Роберто Карлос в стриптиз-клубе до утра в день матча в Перми; прослушивались ли телефоны в "Локо" при Ольге Смородской и многое-многое другое.

ЗАСУХА. Кокорин не забивает. Что случилось?

Лучший бомбардир чемпионата России уже месяц не может найти путь к воротам. 568 минут или девять с половиной часов. За это время можно проехать на "Сапсане" из Москвы до Санкт-Петербурга и обратно, да еще и останется время, чтобы целиком пересмотреть матч "Зенита" с "Локомотивом". Разбираемся в причинах спада нападающего "Зенита" и национальной команды.

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