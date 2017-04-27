Судья для дерби, победа Шараповой, Овечкин против Кросби

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 27 апреля.

НАЗНАЧЕНИЕ. Безбородов остался без своей бригады

Главным арбитром центрального матча 26-го тура премьер-лиги между ЦСКА и "Спартаком" станет питерец Владислав Безбородов. Очевидно, что назначение состоялось в последний момент.

ЭКСПЕРТЫ. Чего ждать от Безбородова в дерби?

"СЭ" приводит статистику работы судьи из Санкт-Петербурга Владислава Безбородова в играх красно-синих и красно-белых. Вдобавок мы собрали мнения специалистов об этом назначении и отца рефери, Юрия Безбородова.

МНЕНИЕ. Паулу Барбоза: "Паулу Соуза? А почему "Зенит" не позовет Слуцкого?"

Известный португальский агент в интервью "СЭ" рассказывает о том, стоит ли "Зениту" приглашать нынешнего тренера "Фиорентины" и чего от него ждать. И предлагает своего кандидата.

БОЛЬ. Закат карьеры Ибрагимовича

Еще пару недель назад шведский форвард "Манчестер Юнайтед" забивал чуть ли не в каждом матче и высмеивал всех своих недоброжелателей. Но серьезная травма, полученная на ровном месте, ставит под сомнение не только его будущее в "МЮ", но и в большом футболе.

ПОБЕДА. Шарапова выиграла российское дерби

Во втором круге турнира WTA в Штутгарте Мария Шарапова в двух сетах обыграла соотечественницу Екатерину Макарову – 7:5, 6:1. Это второй успех 30-летней россиянки за два дня после возвращения в большую игру после мельдониевой дисквалификации.

БИТВА. Почему "Вашингтон" победит "Питтсбург"

В ночь с четверга на пятницу стартует главная серия второго раунда плей-офф НХЛ – "Вашингтон" против "Питтсбурга". Объясняем, почему команда Александра Овечкина пройдет в финал Восточной конференции.

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. "Футбол люблю больше хоккея"

Актриса и певица Настя Задорожная – в специальном проекте "СЭ". О спортивных увлечениях, дружбе с олимпийскими чемпионами и самом непоседливом члене семьи и многом другом.