Странная история Кононова, жуткая команда Головина и оглушительное фиаско Медведевой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 29 октября.

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ. Кононов собрал "Арсенал" на обед. Но с командой не попрощался

Как стало известно "СЭ", сегодня главный тренер "Арсенала" Олег Кононов собрал команду на обед. Предполагалось, что на нем специалист объявит о смене клуба и переходе в "Спартак". Мероприятие состоялось, однако во время обеда Кононов с командой не попрощался. По состоянию на данный момент он продолжает работу с оружейниками. При этом у "Спартака" нет решения о полноценном преемнике Массимо Карреры. Основными кандидатами на пост считаются Кононов и главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

КРАСНО-БЕЛЫЙ. Александр Панов: "Зачем Карпину возвращаться в "Спартак"? Нам нужен Венгер!"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России, болеющий за "Спартак", – об отставке Массимо Карреры и возможном приглашении на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина. Небанальные мысли экс-звезды сборной России.

ЧТО-ТО БУДЕТ. Конте все ближе к "Реалу". Вариант для Карреры?

Хулен Лопетеги – возможно, самый несчастный тренер 2018 года. Летом – скандальная отставка из сборной Испании перед самым стартом чемпионата мира. Осенью – катастрофа с "Реалом", ради которого Лопетеги фактически пожертвовал карьерой в национальной команде. Руководство мадридцев соберется вечером в понедельник, чтобы уволить тренера и найти ему замену. Интересно, что форму "Королевского клуба" может примерить Массимо Каррера.

ФИАСКО. Медведева поставила антирекорд

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева заняла третье место на "Гран-при" Skate Canada в Лавале, показав худший результат за четыре года своих выступлений на этапах "Гран-при". Олег Шамонаев объясняет, как относиться к этому результату.

ЭКСПЕРТИЗА. Кого еще "Уфа" подготовит для топ-клубов?

Башкирская команда впервые за последние сезоны оказалась в числе тех, кто борется за выживание. При этом "Уфа" – один из немногих российских клубов, чья бизнес-модель приносит заработок, и где молодые футболисты и тренеры развиваются. Тем интереснее узнать, сможет ли она выйти из сложной ситуации.

ЖУТЬ. Команда Головина проваливает сезон. Что происходит с "Монако"?

Безвыигрышная серия лучшего клуба Франции сезона-2016/17 достигла 13 матчей. Ищем причины фиаско "Монако" и сопереживаем печальные результаты с самым талантливыми российским полузащитником Александром Головиным.

ОБЪЯСНЕНИЕ. Матчи с клубами НХЛ – ненужная трата времени

Президент ЦСКА Игорь Есмантович, как правило, осторожен в высказываниях. Однако в пятницу в Вене, общаясь с журналистами перед матчем "Слованом", он сделал неожиданное заявление о планах сыграть с клубом НХЛ. Эта встреча будет приурочена к 100-летию со дня рождения главного человека в истории армейского хоккея – Анатолия Тарасова. Михаил Зислис убежден, что такие встречи нашим командам не нужны.