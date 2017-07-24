Старт "Зенита", Веснина и Макарова в "СЭ", Карпин уходит с ТВ

ТУР. "Зенит" вернулся! Вернется ли "Спартак"?
В субботу "Зенит" одержал важную и трудную победу над "Рубином". "Спартак" в воскресенье в Уфе остался с нулевой ничьей. Два главных фаворита сезона все больше отдаляются друг от друга. Что будет дальше?
ЗАЯВКА. "Зенит" почти чемпион. И вот почему
В минувший уик-энд ЦСКА со "Спартаком" потеряли очки, а их главный конкурент снова победил. Пока "Зенит" никто не коронует, но есть ряд субъективных факторов, на основе которых можно назвать команду главным претендентом на золото.
ГОСТЬИ. Веснина и Макарова: чемпионки Уимблдона – в "СЭ"
В понедельник в редакции "СЭ" побывали олимпийские чемпионки Елена Веснина и Екатерина Макарова, в середине июля добавившие ко всем своим титулам звание победительниц Уимблдонского турнира в парном разряде. Интервью вышло ярким.
НОВИЧОК. "У него "русские" корни!"
Аргентинская диаспора в "Зените" скоро должна увеличиться: сине-бело-голубые близки к приобретению полузащитника "Индепендьенте" Эмилиано Ригони. Рассказываем, что это за футболист.
ОТСТАВКА. Карпин уходит с ТВ. И главное – куда
"Матч ТВ" объявил об уходе главного редактора футбольных трансляций Валерия Карпина. Бывший главный тренер "Спартака", "Мальорки" и армавирского "Торпедо" принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол.
ВОДА. Фелпс против акулы
Легендарный пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на сто метров в открытой воде у побережья ЮАР. Это не первый случай, когда человек проигрывает животным в соревнованиях на скорость.
ЛЕГЕНДА. 33 миллиона за убийство, 33 года за грабеж
1 октября О. Джей. Симпсон выйдет на свободу после девяти лет в заключении. На прошлой неделе суд удовлетворил прошение экс-футболиста об условно-досрочном освобождении. "СЭ" вспоминает историю одной из самых противоречивых фигур в истории американского спорта.
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