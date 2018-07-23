"Спартаку" будет тяжело в Европе, Дзюба хотел прибить Виду, Черышев интересен "Барселоне"

ЕВРОКУБКИ. У "Спартака" все жестко, "Зениту" пока легко
"Спартак" и "Зенит" теперь знают, за какими командами следить в еврокубках. Красно-белые сыграют в первом для себя раунде на пути в групповой этап Лиги чемпионов с победителем пары ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария). А петербуржцы в третьем отборочном раунде Лиги Европы встретятся со словацким ДАК или минским "Динамо".
ФОРМА. Как будет выглядеть "Спартак"
Красно-белые обновили экипировку. Перед новым сезоном спартаковцы снова примерили доспехи гладиатора и вернули на майки полосы.
ЦИТАТЫ. "Хотелось выйти и вбить Виду в землю"
Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба дал большое интервью официальному сайту петербургского клуба о чемпионате мира-2018. Приводим наиболее интересные цитаты.
ТРАНСФЕР. "Барселона" интересуется Черышевым. Это правда?
По данным Don Balon, главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде под впечатлением от ЧМ-2018 попросил руководство приобрести полузащитника сборной России и "Вильярреала" Дениса Черышева. Пока открыто об этом – так, как Ольга Бузова – никто не говорит, разбираемся в том, можно ли верить данной информации.
ДИСКРИМИНАЦИЯ. Езил не выдержал травли
Полузащитник "Арсенала" Месут Езил объявил о завершении международной карьеры: сборная Германии осталась без строптивого чемпиона мира-2014. Всему виной политика и происхождение футболиста.
ПРОБЛЕМА. "Арена Омск" – в аварийном состоянии?
По информации "СЭ", у домашней арены "Авангарда" трещины в фундаменте. Будут ли на ней играть омичи?
СКАНДАЛ. "Мне платили 20 тысяч рублей, я просила 50"
Бывшая хоккеистка уфимской "Агидели" Екатерина Ананьина рассказала о происходящем в клубе. Это большой скандал в женском хоккее.
ПОЛИТИКА. Скоро Усика назовут предателем?
Победа украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве продолжает вызывать странную реакцию на Украине. В Киеве реально боятся разрушить миф о "российской агрессии"?
БУДУЩЕЕ. Что ждет Усика после победы на Гассиевым
Карьера 31-летнего Александра Усика развивается даже круче, чем могли предположить многие оптимисты. Лебедев или Уайлдер – кто станет его новым соперником?
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