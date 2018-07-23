"Спартаку" будет тяжело в Европе, Дзюба хотел прибить Виду, Черышев интересен "Барселоне"

7 июля. Сочи. Россия - Хорватия - 2:2, пенальти - 3:4. В игре Артем ДЗЮБА (№22) не стал разбираться с Домагоем ВИДОЙ (справа). Остыл и отдал все силы игре. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 23 июля.

ЕВРОКУБКИ. У "Спартака" все жестко, "Зениту" пока легко

"Спартак" и "Зенит" теперь знают, за какими командами следить в еврокубках. Красно-белые сыграют в первом для себя раунде на пути в групповой этап Лиги чемпионов с победителем пары ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария). А петербуржцы в третьем отборочном раунде Лиги Европы встретятся со словацким ДАК или минским "Динамо".

ФОРМА. Как будет выглядеть "Спартак"

Красно-белые обновили экипировку. Перед новым сезоном спартаковцы снова примерили доспехи гладиатора и вернули на майки полосы.

ЦИТАТЫ. "Хотелось выйти и вбить Виду в землю"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба дал большое интервью официальному сайту петербургского клуба о чемпионате мира-2018. Приводим наиболее интересные цитаты.

ТРАНСФЕР. "Барселона" интересуется Черышевым. Это правда?

По данным Don Balon, главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде под впечатлением от ЧМ-2018 попросил руководство приобрести полузащитника сборной России и "Вильярреала" Дениса Черышева. Пока открыто об этом – так, как Ольга Бузова – никто не говорит, разбираемся в том, можно ли верить данной информации.

ДИСКРИМИНАЦИЯ. Езил не выдержал травли

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил объявил о завершении международной карьеры: сборная Германии осталась без строптивого чемпиона мира-2014. Всему виной политика и происхождение футболиста.

ПРОБЛЕМА. "Арена Омск" – в аварийном состоянии?

По информации "СЭ", у домашней арены "Авангарда" трещины в фундаменте. Будут ли на ней играть омичи?

СКАНДАЛ. "Мне платили 20 тысяч рублей, я просила 50"

Бывшая хоккеистка уфимской "Агидели" Екатерина Ананьина рассказала о происходящем в клубе. Это большой скандал в женском хоккее.

ПОЛИТИКА. Скоро Усика назовут предателем?

Победа украинца Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве продолжает вызывать странную реакцию на Украине. В Киеве реально боятся разрушить миф о "российской агрессии"?

БУДУЩЕЕ. Что ждет Усика после победы на Гассиевым

Карьера 31-летнего Александра Усика развивается даже круче, чем могли предположить многие оптимисты. Лебедев или Уайлдер – кто станет его новым соперником?

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".