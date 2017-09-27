"Спартак" выжил. Чем ответит ЦСКА?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 27 сентября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Спартак": выжили!

"Спартак" в невероятном по накалу матче сыграл вничью с "Ливерпулем" на своем поле. Красно-белые проявили стойкий характер – и за это достойны комплиментов. А вот собственно с футболом москвичи по-прежнему испытывают проблемы.

КРИТИКА. Сергей Горлукович: "Спартак" старался – вот ведь достижение!"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович не видит особых поводов для оптимизма после матча с "Ливерпулем". Огненная и объективная критика от бывшего лидера красно-белой команды.

ГЕРОЙ. Прости нас, Ещенко

Глупо спорить, что красно-белым в матче с англичанами благоволила удача. Когда одна команда бьет по воротам 15 раз и отдает аж 19 точных острых передач, а другая наскребает лишь три удара и три ключевых паса (то есть в пять и шесть раз меньше), итоговый ничейный результат сложно воспринимать иначе, кроме как крупное везение. Подводим итоги битвы "Спартака" и "Ливерпуля" при помощи данных компании InStat.

ОТВЕТ. УЕФА опять открыл дело против "Спартака". Что грозит красно-белым?

В матче с "Ливерпулем" фанаты "Спартака" нарушили ряд пунктов дисциплинарного регламента УЕФА. А именно: использование на трибунах пиротехники, недозволенные кричалки, появление на трибунах запрещенного баннера, блокирование лестничных пролетов. Европейский футбольный союз открыл дисциплинарное дело, которое грозит красно-белым новым наказанием. Разбираемся, какие санкции могут быть применены к москвичам.

"МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД". Инструкция для ЦСКА

Спустя два года ЦСКА вновь оказался в одной группе Лиги чемпионов с самым титулованным клубом Англии. Но сейчас это уже совсем другая команда. Что ждет армейцев на этот раз?

ЗАГАДКА. Куда пойти Квяту после "Торо Россо"?

На этой неделе команда "Торо Россо" объявила, что единственный россиянин в "Королевской серии" Даниил Квят пропустит два ближайших этапа чемпионата мира – "Гран-при Малайзии" и "Гран-при Японии". Где может продолжить гонщик, если окончательно расстанется со своей нынешней командой?

ОБЪЯСНЕНИЕ. Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы

Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы. Конечно, фаворит встречи – "Манчестер Юнайтед", но красно-синие способны преподнести грозному сопернику неприятный сюрприз. Рассказываем, какой.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".