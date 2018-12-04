"Спартак" vs судьи, Тарпищев vs Кафельников, "Зенит" vs выезды

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 4 декабря.

СМОЖЕТ? "Спартак" хочет отменить карточку Рассказова

В воскресенье "Спартак" обыграл "Локомотив" (2:1). На 67-й минуте встречи судья и Сергей Карасев назначил пенальти в ворота "Спартака" и наказал удалением защитника Николая Рассказова – арбитр решил, что футболист сыграл отставленной в сторону правой рукой и остановил мяч, летевший в ворота после удара Федора Смолова. Теперь красно-белые оспаривают удаление защитника за игру рукой. Так куда же все-таки попал мяч?

ДУХ. Олег Кононов – о Глушакове, Реброве и тех, кто уйдет из "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов дал интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". Наставник рассказал о давлении, Романцеве, фанатах и многом другом.

ВИП-БОЛЕЛЬЩИК. Шамиль Тарпищев: "Кафельников лезет не в свое дело, когда требует убрать Глушакова"

Президент Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев – о любимом "Спартаке", критике Глушакова и поведении Кафельникова.

ПОРАЖЕНИЕ ЛИДЕРА. Невыездной "Зенит"

"Зенит" многие критикуют. За прагматизм, акцент на Дзюбу, не самый зрелищный и разнообразный футбол. Но все эти претензии основаны на завышенных ожиданиях и личных предпочтениях. И если и нужно за что-то ругать Семака, то точно не за скуку.

ЭКСПЕРТИЗА. Валерий Газзаев: "Спартаку" нужна мощная селекция. Некоторые игроки уже не соответствуют высоким целям"

Знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны, сейчас заместитель председателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ – о главных событиях в российском футболе.

БОЛОТО. В КХЛ опять проблемы с интригой. Почему?

От одиннадцатого сезона КХЛ с самого начала не приходилось ждать чего-то невероятного. Однако действительность оказалась чуть лучше. Спасибо "Автомобилисту". Если бы не его бодрый старт и замах побить рекорд СКА по победам, то гордиться было бы нечем от слова "совсем". Михаил Зислис ищет интересное в новом чемпионате. Найдет ли?

КУБОК ПЕРВОГО КАНАЛА. Сборная готовится к рекордному матчу. Будут ли все сильнейшие?

ФХР объявила состав национальной команды на Кубок Первого канала. Можно ли назвать озвученный сегодня состав сборной самым лучшим?

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