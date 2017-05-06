"Спартак" в шаге от золота, вопросы хоккейной сборной и Овечкин на грани

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 6 мая.

ЛИДЕР. Ничья до титула

"Спартак" в домашнем матче одержал минимальную по счету победу над "Томью" и теперь для завоевания первого за 16 лет золота ему остается оформить еще одну ничью в трех оставшихся турах чемпионата. Правда, и этого не потребуется, если завтра "Терек" отберет очки в гостях у "Зенита". Тем временем обозреватель "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ нашел немало общего у лидера РФПЛ с вероятным финалистом Лиги чемпионов – "Ювентусом". Туринская печать Массимо Карреры – в Москве.

БОРЬБА. ЦСКА обошел "Зенит"

Армейский клуб после невзрачного первого тайма дважды в течение пяти минут поразил ворота "Амкара" и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице. Как минимум на сутки – до матча питерцев с "Тереком".

СЕРИЯ. До тысячи Медведеву не хватило 12 минут

"Арсенал" в домашнем матче прервал рекордную сухую серию вратаря "Ростова" Никиты Медведева на отметке в 988 минут. Туляки нанесли команде Курбана Бердыева первое за десять туров поражение – в предыдущий раз она пропускала и уступала в премьер-лиге в конце ноября против "Урала".

ЭКСКЛЮЗИВ. Станислав Черчесов: "За все отвечу"? Это – привилегия!"

Обстоятельный разговор главного тренера сборной России с обозревателем "СЭ". Игорь РАБИНЕР встретился со Станиславом Черчесовым за три недели до начала австрийского подготовительного сбора к Кубку конфедераций в рабочем кабинете 53-летнего специалиста в Доме футбола.

НАЧАЛО. Золотая заявка от России

Вчера в Кельне российская сборная провела первый матч на чемпионате мира по хоккею-2017, одолев в серии буллитов (2:1) конкурента в борьбе за медали – Швецию. После победы над скандинавами, которые привезли в Германию 16 хоккеистов из НХЛ, команда Олега Знарка стала главным претендентом в борьбе за первое место в своей группе и обрела статус одного из фаворитов турнира.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Проворов, Мозякин, Вегас

Корреспондент "СЭ" разбирает первую игру российской сборной на чемпионате мира. И задает семь вопросов по матчу со Швецией.

ВОПРОС. Что не так с "Вашингтоном"?

В ночь с субботы на воскресенье за океаном состоится пятый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ "Вашингтон" – "Питтсбург". "СЭ" объясняет, почему "Столичные" пока уступают в этом противостоянии.

БИТВА. Камбэк века от "Анахайма", Тарасенко не сдается

"Анахайм" отыгрался с безнадежных 0:3 в конце третьего периода пятого матча серии с "Эдмонтоном" и вырвал победу. "Сент-Луис" Владимира Тарасенко продлил противостояние с "Нэшвиллом". Подробности – в обзоре игрового дня Кубка Стэнли.

ПОДАЧА. Шарапова: продолжение следует?

В субботу в Мадриде стартовал супертурнир Mutua Madrid Open. Он станет вторым для отбывшей дисквалификацию Марии Шараповой.

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. "Футбол люблю больше хоккея". Маленькие радости Насти Задорожной

"СЭ" запустил новый уникальный раздел "Женская лига". В ней прекрасная половина человечества будет рассказывать о себе, спорте, диетах, красоте, кулинарии и многом другом. Поэтому – наслаждайтесь!