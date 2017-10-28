"Спартак" в Ростове, проблемы ЦСКА, соперник для Нурмагомедова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 28 октября.

ЧЕМПИОН. Каррера на Дону

Единственный матч чемпионата России в субботу – гостевая встреча "Спартака" с "Ростовом". Перед игрой Массимо Каррера ломал голову над тем, как собрать состав с учетом травм и лимита на легионеров. Все подробности встречи – в трансляции и материалах "СЭ".

ПЯТНИЦА. Верните ЦСКА форвардов

15-й тур премьер-лиги, последний в первом круге, открыла встреча ЦСКА с "Арсеналом" в Туле. Московский клуб снова не забил и уступил в меньшинстве. За красно-синих перед матчем осени в Лиге чемпионов с "Базелем" становится все тревожнее.

МАТЧ ОСЕНИ. Классика нулевых

Главная игра первой части чемпионата России – воскресная встреча "Зенита" и "Локомотива" в Санкт-Петербурге. В середине прошлого десятилетия лидеры чемпионата России-2017/18 постоянно соперничали между собой. И у них было много общего. Напоминаем, как это было.

ДВЕ ЗВЕЗДЫ. "Их просто профукали"

В воскресенье два нападающих "Зенита" и сборной России сыграют против "Локомотива", где начиналась их карьера. Александр Кокорин и Дмитрий Полоз были преданными железнодорожниками и со временем, вполне возможно, стали бы лидерами "Локо", но клуб расстался с ними бесплатно.

МЕССЕДЖ. Дмитрий Баринов: "Если бы Слуцкий пригласил, поехал бы в "Халл"

Полузащитник "Локомотива", который в воскресенье, вероятно, заменит в матче с "Зенитом" дисквалифицированного Дмитрия Тарасова, дал развернутое интервью "СЭ". И рассказал о форме Юрия Семина, уроках Игоря Денисова, драках братьев Миранчуков, доме для мамы и мечте уехать в Европу.

ПРОБЛЕМА. Дерби-дичь

Главные матчи тура в РФПЛ "Зенит" – "Локомотив" и ФНЛ "Динамо СПб" – "Зенит-2" начнутся в воскресенье в Санкт-Петербурге в одно и то же время. Как это понимать?

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Хабиб снова в деле

Следующий бой популярный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведет 30 декабря на турнире UFC 219. Его соперником станет Эдсон Барбоза. После простоя более чем в год.

ПРОЩАНИЕ. Конец истории. Квят не вернется

Руководитель "Торо Россо" Франц Тост подтвердил, что Даниил Квят вышел из системы "Ред Булла". Россиянин пропустил "Гран-при" Малайзии и Японии, выступил в США, после чего был снят с финиша сезона и теперь не поедет в Мексике, Бразилии и Абу-Даби.

ОТВЕТ. "Нельзя так скептически относиться к КХЛ"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в интервью "СЭ" поделился мнением о главных событиях в КХЛ и НХЛ. И дал ответ министру спорта РФ Павлу Колобкову.

СЕНСАЦИЯ. Куда пропали царапины?

Адвокат Кристоф Вишеманн в пятницу поделился с "СЭ" эксклюзивной информацией о результатах исследования проб, взятых у российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на Олимпиаде в Сочи, из-за которых спортсмены пропустили почти весь прошлый сезон. В деле – весьма неожиданный поворот.

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