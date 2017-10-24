"Спартак" в погоне за трофеем, кто выбрал Роналду лучшим и Квят - третий лишний

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 24 октября.

НОВЫЙ ЛИДЕР. "Локомотив": не Ж/Дали?

"Локомотив" в понедельник уверенно обыграл "Краснодар" (2:0) и возглавил таблицу чемпионата России, сместив с первого места "Зенит". И в следующем туре лидер едет как раз в Санкт-Петербург! Какая интрига!

ЧЕМПИОНЫ. Последний золотой "Локо". Где они сейчас?

Лидерство железнодорожников заставило вспомнить прежний золотой состав – в последний раз "Локомотив" побеждал в чемпионате в 2004 году. "СЭ" рассказывает, чем занимаются те футболисты сейчас.

НЕДОСТАЮЩИЙ ТРОФЕЙ. "Спартак" готовится к Кубку России

"Спартак" накануне матча Кубка России против одноклубников из Нальчика провел частично открытую для прессы тренировку. Корреспонденты "СЭ" внимательно следили за тем, что происходило в Тарасовке. Кто сыграет, а кто нет в команде Массимо Карреры, ответ - здесь.

БЕЗ РУЛЯ. Почему Квят не нужен "Ред Буллу"

Последние дни принесли две новости поклонникам Даниила Квята и тем, кто просто следит за его судьбой. Хорошая – после ссылки в резерв россиянин вернулся в призовую машину "Торо Россо" и сразу попал в очки. Плохая – команда объявила, что на "Гран-при Мексики" выступят Пьер Гасли и Брендон Хартли, а Квят снова остался третьим лишним. "СЭ" разбирается, почему у него не получилось в системе "Ред Булла".

БОМБАРДИР. Ковальчук побьет снайперский рекорд Мозякина?

Десятый сезон КХЛ СКА начал чрезвычайно мощно. В первые полтора месяца чемпионата под натиском команды Олега Знарка пал целый ряд лучших результатов лиги. Лидер питерцев Илья Ковальчук, воспользовавшись молчанием Никиты Гусева, возглавил гонку бомбардиров КХЛ. Судя по набранному темпу, еще до Нового года он может посягнуть на личный снайперский рекорд, а в перспективе и на прошлогодний результат Сергея Мозякина (48 шайб в регулярке).

ЗАЯВЛЕНИЕ. Эли Толванен: "Еще пересечемся с Ковальчуком в НХЛ"

Финский нападающий "Йокерита" рассказал о своей невероятной результативности в КХЛ и матче против лидера чемпионата – СКА. Знакомьтесь – восходящая звезда мирового хоккея подробно рассказывает о себе.

THE BEST. Акинфеев – за Видаля, Вануату – за Кейна. Причуды выборов лучшего игрока

Криштиану Роналду получил от ФИФА приз лучшему футболисту года, но не все участники голосования поставили на португальца. В голосовании обычно участвуют по три представителя каждой страны-участницы ФИФА – главный тренер сборной, ее капитан и местный журналист. Рассказываем о том, как проходили выборы.

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