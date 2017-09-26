"Спартак" в ожидании Битвы. Моуринью хвалит ЦСКА. Квят отмучился?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 26 сентября.

ИНСАЙД. К игрокам "Спартака" приезжали Фанаты. И все об этом молчат

За пару дней до матча с "Ливерпулем" футболисты "Спартака" встретились с фанатами. В истории красно-белых последних лет такие встречи – явление если не частое, то достаточно регулярное. Но за время работы Карреры такой "брифинг", возможно, случился в первый раз. Что это было и что это значит – рассказывает "СЭ".

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Спартак" – "Ливерпуль": светлое будущее или темное прошлое?

Матч с "Ливерпулем" может стать для "Спартака" судьбоносным: победа способна вернуть нам команду образца сезона-2016/17, поражение – погрузить в хаос глубочайшего кризиса. Игорь РАБИНЕР – о том, что нам ждать от столичного клуба сегодня вечером.

ЭКСКЛЮЗИВ. Брюс Гроббелар: "В 1992-м судья купился на падение русского. А Сейчас "Спартак" проиграет 0:1"

Один из лучших голкиперов в истории Африки и "Ливерпуля" специально для "СЭ" вспомнил матч 25-летней давности со "Спартаком", дал прогноз на вторничную игру и посоветовал Артему Реброву не целовать штанги на "Энфилде".

РЕЧЬ. Александр Григорян: "Если меня накажут, это будет зеленым светом для неприкрытого национализма"

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян в интервью "СЭ" рассказал об уходе Марата Измайлова и жесте в адрес болельщиков "Торпедо". Напомним, что тренер показал им средний палец после окончания матча второй лиги, который состоялся в понедельник – команда Григоряна одержала победу со счетом 3:2.

"КОРОЛЕВСКАЯ СЕРИЯ". Квята отправили в отпуск. Его карьера в "Формуле-1" закончена?

Руководство "Ред Булл" решило отправить в отпуск боевого пилота команды "Торо Россо" Даниила Квята. Очевидно, россиянин пропустит две ближайшие гонки чемпионата мира – "Гран-при Малайзии" и "Гран-при Японии". Его место займет француз Пьер Гасли, воспитанник молодежной программы "Ред Булл". "Торо Россо" официально подтвердил эту информацию. Это конец?

ОСОБЕННЫЙ. Жозе Моуринью: "Это самый сильный ЦСКА на моей памяти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" похвалил Москву, которая по его мнению хорошеет каждый год, и неожиданно высоко оценил команду Виктора Гончаренко. Никогда не знаешь, чего ждать от Моуринью. Многое зависит от настроения и положения команды, в которой он работает. Судя по тому, как себя вел португалец накануне матча с ЦСКА, сейчас у него все хорошо. Он был весел, добродушен и даже о большом числе травмированных в своей команде говорил спокойно.

ЧЕСТНЫЙ. Виктор Гончаренко: "Самый сильный ЦСКА? Моуринью польстил"

"Может, со стороны Жозе это была некая лесть. Может, это было сказано для своей команды, чтобы мотивировать ребят, мы ведь знаем, что Моуринью – мастер таких вещей", – сказал белорусский специалист. И еще много интересного из пресс-конференции главного тренера армейцев.

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