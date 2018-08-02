"Спартак" сильнее чемпиона, ценник Промеса и идиллия в "Зените"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 2 августа.

ЭКСКЛЮЗИВ. Гжегож Крыховяк: "Головин быстро освоится в Монако. Там одни русские!"

Новичок "Локомотива" дал первое интервью по приезду в Россию. Польский полузащитник, долгое время выступавший во Франции, поделился c "СЭ" мнением о переходе Александра Головина в "Монако", рассказал, кто помогает ему адаптироваться в "Локо", и вспомнил, какой хороший человек Дмитрий Черышев.

ИНСАЙД. "Спартаку" предлагали 25 миллионов евро за Промеса

Один из главных вопросов, который все лето волнует спартаковских болельщиков – останется ли в Москве Квинси Промес. По мнению Вячеслава КОРОТКИНА, продажа голландца пошла бы на пользу и футболисту голландцу, и клубу (форвард получил бы возможность выйти на Западе на новый уровень, а красно-белые избавились бы от потенциальной опасности иметь дело с потерявшим мотивацию футболистом плюс заработали бы), но пока такой сценарий выглядит маловероятным.

ДЕРБИ. "Локомотив" или "Спартак". Кто сильнее?

Только стартовал новый сезон в чемпионате России по футболу – сыгран только первый тур. Но уже второй дарит столичное дерби – в нем сыграют чемпион "Локомотив" и бронзовый призер "Спартак". Михаил БОРЗЫКИН сравнил команды по линиям. Итог вас удивит.

ИДИЛЛИЯ. Два капитана и сто улыбок. В "Зените" все хорошо

"Не так важно, кто капитан. Важнее атмосфера внутри команды. С этим все в "Зените" хорошо. Хотя и в прошлом сезоне поначалу было все в порядке, а затем начались проблемы. Но Семак– не Манчини. В его силах сохранить раздевалку в том состоянии, что и сейчас", – рапортует с тренировки питерцев Гоша ЧЕРНОВ. Наш автор подметил все важные детали команды Сергея Богдановича.

ВАУ! Из комы – на трибуну. Мощная история болельщика "Спартака"

30 мая в Москве, недалеко от Лужников, случилась серьезная авария – автомобиль "Ауди" повернул на красный свет и сбил мотоциклиста. За рулем машины находилась 23-летняя девушка, мотоциклом же управлял 52-летний спартаковский болельщик Антон Добрянский. С тяжелейшими травмами Антона госпитализировали. Он оказался в коме, жизнь его висела на волоске. К счастью, случилось чудо, а уже в июле пришел на матч любимой команды. Дмитрий ЗЕЛЕНОВ пообщался с Антоном.

ЧЕМПИОН. Крым – это Крым. За что на Усика обижается часть украинцев

Александр Усик победил Мурата Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но не вся Украина от этого в восторге. Ряд политиков и публичных людей нашли повод для критики и даже для обвинений боксера в трусости. За что уроженца Симферополя не любит определенная часть украинцев – в материале "СЭ".

ПОЛЗУЧАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Зачем клубы КХЛ массово уменьшают площадки?

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс", многократный чемпион страны "Динамо", скромные по возможностям "Нефтехимик" и "Витязь" нынешним летом переделали домашние площадки под финский размер. Он на два метра уже официального стандарта ИИХФ (28 метров в ширину вместе 30). Это, согласитесь, тенденция, чтобы на нее никак не реагировать.

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