"Спартак" разгромил "Краснодар", морозная победа ЦСКА и прорыв Загитовой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 18 ноября.

МАТЧ. Красно-белый вечер в Краснодаре

"Спартак" разгромил "Краснодар" в центральном матче 17-го тура премьер-лиги, первого после паузы на игры сборных. Атаковавший широко и опасно чемпион уверенно разобрался с "быками" - 4:1, после перерыва на поле появился восстановившийся после тяжелой травмы колена хавбек Роман Зобнин.

МИНУС. Отмороженный футбол

При температуре под минус 20 в Хабаровске московские и дальневосточные армейцы забили по голу в дебюте, ближе к концовке сделали это еще раз, после чего ЦСКА вырвал победу. Звание главного героя матча могло достаться вратарю хозяев Александру Довбне, совершившему несколько ярких спасений, но в итоге им стал Понтус Вернблум, успешно сыгравший на позиции нападающего.

ХОККЕЙ. Бобровский и Панарин расправляются с "Рейнджерс"

В ночь на московскую субботу в НХЛ прошли два матча регулярного чемпионата. В одном из них Сергей Бобровский и Артемий Панарин снова сыграли заметную роль в победе "Коламбуса".

ПРОВАЛ. Китайская революция Кинэна привела к краху

"Куньлунь" потерпел разгромное поражение от СКА (1:8), уступив в 13 из последних 15 игр, и продолжает тонуть. Алексей ШЕВЧЕНКО разрушает мифы о канадском тренере китайского клуба.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Третий камбэк Загитовой

Восходящая звезда сборной России Алина Загитова стала победительницей французского этапа "Гран-при", поднявшись на первое место с пятой строчки после короткой программы. Вместе с Алиной в финал серии вышла Мария Сотскова, завоевавшая в Гренобле серебро.

БИАТЛОН. Фуркад начинает и выигрывает. Шипулин отстает

Спринтерская гонка на соревнованиях в Шушёене осталась за Мартеном Фуркадом. Антон Шипулин – только 17-й. Лиха беда начало (олимпийского сезона)?

ДОПИНГ. Андерс Бессеберг: "Хочу, чтобы в Олимпиаде участвовали все сильнейшие - включая Россию"

Эксклюзив "СЭ". Член Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства и президент Международного союза биатлонистов - об олимпийских перспективах России и скандальных обвинениях в адрес наших спортсменов.

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