"Спартак" против "Зенита", Дзюба против сектантов, Луческу против отставки

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 14 апреля.

ЗАЯВЛЕНИЕ. Артем Дзюба: "Не хочется, чтобы сектанты "Спартака" стали чемпионами"

Нападающий "Зенита" перед воскресным матчем против родного "Спартака" подлил масла в огонь противостояния. Огненный Дзюба – о лидерстве, судействе и болельщиках красно-белых.

ОТВЕТ. "Слова обиженного мальчика"

Известные поклонники "Спартака" Сергей Белоголовцев, Евгений Кафельников и Владимир Пресняков-старший не менее ярко прокомментировали заявление экс-игрока московского клуба. "Да, я сектант!" – в таком признается далеко не каждый.

ИССЛЕДОВАНИЕ. Так кто же популярнее – "Спартак" или "Зенит"?

Этим вопросом болельщики обоих клубов в последнее время задаются все чаще. "СЭ" провел свое исследование, которое включает сразу несколько критериев.

ЭКСКЛЮЗИВ. Роман Зобнин: "Ничья с "Зенитом" нас не устроит!"

Автор дубля в ворота "Оренбурга", главный универсал "Спартака", основной хавбек сборной России за три дня до суперматча с "Зенитом" дал интервью "СЭ". Разговор вышел обстоятельным и содержательным.

РАЗБОР. "Конкурентов у "Спартака" не видим"

В авторской программе обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Футбол по Романцеву" самый титулованный российский тренер оценил чемпионский ход красно-белых вместе с Дмитрием Хохловым и Юрием Никифоровым. Свой прогноз на главный матч тура дал выдающийся отечественный тренер, четырехкратный чемпион страны с "Аланией" и ЦСКА Валерий Газзаев: "Думаю, "Зенит" обыграет "Спартак".

ВОПРОС. Мирча Луческу: "Нормально приму решение об отставке"

Главный тренер "Зенита" перед выездом в Москву поделился мнением о ценности матча со "Спартаком", затронул тему отношений с Олегом Шатовым и не избежал вопросов о своем будущем. Эксперт "СЭ" Константин Сарсания уверен: Луческу не уволят, даже если "Зенит" проиграет "Спартаку".

ИНТРИГИ. "Спартак" vs Дзюба, Гончаренко vs Бердыев

23-й тур премьер-лиги – это не только воскресная битва двух столиц. В субботу в Москве сыграют чемпион и вторая команда предыдущего сезона, ЦСКА и "Ростов". "СЭ" выделяет главные интриги насыщенных выходных.

ТВ. Увидит ли Россия Кубок конфедераций?

Всего через два месяца стартует одно из главных футбольных событий в истории нашей страны. Но до сих пор до конца не решен вопрос с трансляциями матчей Кубка конфедерацй-2017 и ЧМ-2018. "СЭ" разбирается в этой непростой ситуации.

ХАОС. Беспорядки в Лионе. Что это было

Начало матча 1/4 финала Лиги Европы "Лион" – "Бешикташ" задержалось на 45 минут из-за того, что на поле в массовом количестве выбежали французские болельщики. Их забросали петардами и различными предметами гости из Стамбула, которые весь четверг наводили ужас на Лион.

РАЗГОВОР. Татьяна Грачева: "Карполь гонял альфонсов"

Откровенное интервью знаменитой волейболистки в традиционной рубрике "Разговор по пятницам". О великом тренере Николае Карполе, чудовищном поражении от кубинок в олимпийском финале, нынешней работе на телевидении. И, наконец, о муже, бывшем главном тренере футбольного "Локомотива" Игоре Черевченко.

СТАРТ. "Вашингтон" проснулся. Овечкин – пока спит

Первый матч плей-офф НХЛ обернулся для фаворита Кубка Стэнли неожиданными трудностями. "Вашингтон" вырвал победу в матче с "Торонто" в овертайме, при этом главная звезда команды Александр Овечкин остался в тени.

ПРОБЛЕМА. Чем Исинбаева не угодила ИААФ

Глава рабочей группы ИААФ по вопросам восстановления России Руне Андерсен заявил, что назначение двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой председателем Наблюдательного совета РУСАДА может помешать нашим легкоатлетам вернуться на международную арену. В чем же дело?