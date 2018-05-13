"Спартак" пропустил ЦСКА в Лигу чемпионов, Манчини уходит из "Зенита" и другие события воскресенья

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 13 мая.

ФИНИШ. ЦСКА обошел "Спартак", Семак шагнул в Европу, "Тосно" вылетел

Восемью матчами 30-го тура завершился чемпионат России по футболу. Главная сенсация: ЦСКА потеснил "Спартак" со второго места и сыграет в группе Лиги чемпионов. "Уфа" Сергея Семака оставила за собой шестое место и дебютирует в Лиге Европы. В "стыки" попали "Амкар" и "Анжи", а "Тосно" через три дня после завоевания Кубка России отправился в ФНЛ. Главные события дня – в большом онлайне "СЭ".

ПРОВАЛ. "Спартаку" оставалось только драться

Красно-белые закончили сезон поражением от "Динамо". Массимо Каррера после дерби во всем винил себя и на прощание долго фотографировался с болельщиками.

АРМИЯ. Витинью – герой, ЦСКА – второй

ЦСКА победил "Анжи" благодаря голу бразильца Витинью. Впереди – группа Лиги чемпионов и лето, за которое команда Виктора Гончаренко может серьезно измениться.

ПРОЩАНИЕ. Последняя победа Кришито и Манчини

"Зенит" перед матчем со "СКА-Хабаровск" объявил о расставании с Роберто Манчини, после чего ударно закрыл неудачный сезон – 6:0. Вместе с итальянский тренером город на Неве покидает капитан Доменико Кришито, а сам специалист рассказал, когда и как он решил уехать из Северной столицы.

ВЗЛЕТ. Европейский прорыв Семака

Победа над "Тосно" принесла "Уфе" исторический выход в Европу, а команда из Ленинградской области с Кубком России покидает премьер-лигу. Сергей Семак рассказал о своем будущем, а болельщики просят тренера не уходить: "Не иди в "Зенит", там Заболотный!"

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Пять проблем сборной России

Тактический разбор субботнего матча сборной России со Швейцарией (4:3) на чемпионате мира по хоккею от спецкора "СЭ" Игоря ЕРОНКО. Есть ряд недостатков, которые могут помешать команде Ильи Воробьева выиграть медали.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. "Система Тутберидзе – это рабский труд?"

Двукратный призер Олимпийских игр во фристайле, комментатор и известный спортивный психолог Елизавета КОЖЕВНИКОВА – о нашумевшем конфликте в фигурном катании и проблеме психологического насилия над детьми в большом спорте. Что же пошло не так в работе Евгении Медведевой у Этери Тутберидзе.

СКОРОСТЬ. Хэмилтон снова первый

Чемпион мира Льюис Хэмилтон на "Мерседесе" выиграл "Гран-при Испании" и оторвался от пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля в личном зачете сезона. Сергей Сироткин из "Уильямс" показал в Барселоне 14-й результат.

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