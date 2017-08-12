"Спартак" проиграл ЦСКА и потерял Зе Луиша, сенсация от Клишиной и первая победа Слуцкого

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 12 августа.

ДЕРБИ. ЦСКА вырвал победу у "Спартака"

В матче 6-го тура чемпионата России ЦСКА на своем поле одолел "Спартак" – 2:1. Красно-белые открыли счет в начале второго тайма: после удара Марио Пашалича мяч рикошетом от ноги Василия Березуцкого влетел в сетку. Но голы Георгия Щенникова и Витинью в последнюю десятиминутку основного времени принесли армейцам победу.

ГЕРОИНЯ. Серебро Клишиной. Суперсенсация от суперкрасавицы

Прыгунья в длину Дарья Клишина с лучшим личным результатом в сезоне 7,00 принесла россиянам вторую серебряную награду чемпионата мира. Победила американка Бритни Рис, которая обошла Клишину всего на два сантиметра. Репортаж спецкора "СЭ" Натальи Марьянчик из Лондона.

ПОТЕРЯ. У Зе Луиша – травма приводящей мышцы бедра

Нападающий "Спартака" Зе Луиш получил травму приводящей мышцы бедра в матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. По предварительному прогнозу игрок выбыл на месяц. И это очередная потеря красно-белых…

ДЕБЮТ. Первая победа Слуцкого в Англии

Сегодня "Халл Сити" провел первый домашний матч сезона. И команда Леонида Слуцкого начала на родном стадионе с разгрома "Бертона Альбиона" (4:1). Таким образом, послед гостевой ничьей с фаворитом турнира "Астон Виллой" у "тигров" уже четыре очка после двух туров. Отличный старт российского тренера!

МНЕНИЕ. Секреты успеха Гинера

Почему ЦСКА Евгений Гинера сверхуспешен? Обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ откровенно пообщался с президентом армейцев и, кажется, разобрался, с чем связаны победы красно-синих. Интересное и нетривиальное мнение.

ЧМ. Золотая попытка Ласицкене

Сегодня в финале женских прыжков в высоту выступит наша главная надежда на золото Лондона – лидер сезона Мария Ласицкене. Таких железных претенденток на победу в чемпионате мира в нашей команде не было со времен Елены Исинбаевой. Любое место, кроме первого, станет для Марии неудачей. В этом сезоне она провела 15 стартов – и во всех победила. Как будет сегодня?

СЕНСАЦИЯ. Как "Ростов" рвется в Европу. Кучук разгромил Семака

Дончане крупно победили в Уфе и вышли на второе место, которое в следующем сезоне дает право участия в групповом турнире Лиги чемпионов. Рассказываем и показываем, как команда Леонида Кучука добивается результата.

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