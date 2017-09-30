"Спартак" обыграл "Урал", "Халл" разгромил "Бирмингем", Шарапова отомстила Севастовой

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 30 сентября.

РФПЛ. "Спартак" обыграл "Урал" и прервал двухматчевую серию без побед

Матч 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" завершился победой хозяев поля – 2:0. Голами в составе красно-белых отметились полузащитник Александр Самедов и нападающий Педро Роша, забивший дебютный гол в составе столичной команды.

РАЗГРОМ ДНЯ. "Халл Сити" Слуцкого забил шесть мячей "Бирмингему"

Матч 11-го тура чемпионшипа между "Халл Сити" и "Бирмингемом" завершился крупной победой хозяев поля – 6:1. Отметим, что в предыдущих пяти матчах первого дивизиона Англии подопечные Леонида Слуцкого не одержали ни одной победы (две ничьи и три поражения). Несмотря на завоеванные три очка, "Халл" остался на 17 месте в турнирной таблице.

МЕСТЬ. Шарапова взяла у Севастовой реванш за поражение на US Open

Россиянка Мария Шарапова с победы начала выступления на турнире в Пекине, в первом круге в трех партиях переиграв Анастасию Севастову из Латвии, которой она уступила на US Open.

ЭКСКЛЮЗИВ. Владислав Радимов: "В Петербурге снова модно ходить на "Зенит"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов – о победе над "Реал Сосьедад", предстоящей в воскресенье встрече с "Анжи" и рекордах посещаемости на стадионе "Санкт-Петербург".

МИМО ЧЕМПИОНАТА МИРА. Штангисты снова вне игры

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) приостановил членство федераций России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины. Сборные этих стран пропустят предстоящий чемпионат мира.

ГРУСТНЫЙ ЮБИЛЕЙ. "Рубин" Бердыева проиграл четвертый матч подряд

"Рубин" продлил свою проигрышную серию до четырех матчей. В 500-й игре Курбана Бердыева на посту главного тренера казанцев его команда уступила дома "Амкару" 0:1.

ПОРАЖЕНИЕ. Российские гандболистки проиграли Австрии в матче отбора чемпионата Европы-2018

Российские гандболистки проиграли команде Австрии со счетом 25:27 во втором матче квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы 4, набрав два очка. Столько же баллов у Румынии и Австрии.