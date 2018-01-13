"Спартак" обвинили в расизме, неудача россиянок в биатлонной эстафете, первый титул теннисиста Медведева

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 13 января.

НЕПРИЯТНОСТИ. "Шоколадки тают". "Расистский скандал" в "Спартаке" изнутри

Корреспондент "СЭ" - о том, почему Георгий Джикия не виноват в шутке над бразильцами.

НЕУДАЧА. Немки выиграли эстафету в Рупольдинге, Италия - вторая, сборная России стала седьмой

Сборная Германии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, второй к финишу пришла команда Италии. Бронзу завоевала команда Швеции. Сборная России, в составе которой принимали участие Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт, пришла к финишу седьмой.

ПОБЕДА. Медведев выиграл первый турнир ATP в карьере

Россиянин Даниил Медведев в финале турнира в Сиднее обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Для 21-летнего Медведева это первый титул АТР в карьере.

ЭКСКЛЮЗИВ. Никита Чернов: "Игнашевич и братья наигрались. Уйдут летом – я вернусь"

Интервью "СЭ" дал 21-летний центральный защитник "Урала", права на которого принадлежат ЦСКА.

НАШИ. Черышев помог "Вильярреалу" впервые обыграть на выезде "Реал"

В матче 19-го тура чемпионата Испании "Реал" дома уступил "Вильярреалу" со счетом 0:1. В голевой атаке на 87-й минуте поучаствовал российский полузащитник гостей Денис Черышев.

ИНТРИГА. Новый Пепе: большой потенциал и непростой характер. Кто на просмотре в ЦСКА

"СЭ" – о возможном новичке армейцев Сесе Франке Пепе

СЛУХИ. Станет ли Неймар новым Фигу? "Реал" готов потратить на бразильца 400 миллионов евро

Крупнейшая сделка в истории. Слухи или реальность?