"Спартак" лишился капитана, пятое подряд поражение сборной России при Воробьеве

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 28 апреля.

ИНТРИГА. Глушаков пропустит матч с "Амкаром" из-за травмы колена

Капитан "Спартака" Денис Глушаков не полетел в Пермь, где завтра состоится матч 28-го тура РФПЛ с "Амкаром", из-за повреждения.

ПОРАЖЕНИЕ. "Нет никакого выхода". Сборная проиграла пятый матч подряд

Сборная России проиграла пятый матч подряд под руководством Ильи Воробьева – Швеции со счетом 1:3

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ. Супергод Аршавина. Его не остановить

Бывший капитан сборной России вновь забил в чемпионате Казахстане. Так хорошо Аршавин не начинал год еще никогда – даже в "Зените" и лондонском "Арсенале"

ТРАГЕДИЯ. "Она хотела выступить на Олимпиаде". Скончалась 15-летняя сноубордистка

Умерла призер Кубка России Дарья Гумен. Ей было всего 15 лет.

НХЛ. Кросби – лучший хоккеист мира. Но он не умеет играть с топовыми вингерами

Игорь ЕРОНКО раскрывает секреты форварда "Пенс".

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Егоров: "один наш судья на пляже сунул "горчичник" немецкой бабушке. Та – в обморок!"

Арбитр - в гостях у "СЭ".

ЕВРОЛИГА. Скандал в Мытищах. Судья оборвал серию ЦСКА и "Химок"

ЦСКА стал третьим участником "Финала четырех" Евролиги.