"Спартак" лишился капитана, пятое подряд поражение сборной России при Воробьеве

ИНТРИГА. Глушаков пропустит матч с "Амкаром" из-за травмы колена
Капитан "Спартака" Денис Глушаков не полетел в Пермь, где завтра состоится матч 28-го тура РФПЛ с "Амкаром", из-за повреждения.
ПОРАЖЕНИЕ. "Нет никакого выхода". Сборная проиграла пятый матч подряд
Сборная России проиграла пятый матч подряд под руководством Ильи Воробьева – Швеции со счетом 1:3
ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ. Супергод Аршавина. Его не остановить
Бывший капитан сборной России вновь забил в чемпионате Казахстане. Так хорошо Аршавин не начинал год еще никогда – даже в "Зените" и лондонском "Арсенале"
ТРАГЕДИЯ. "Она хотела выступить на Олимпиаде". Скончалась 15-летняя сноубордистка
Умерла призер Кубка России Дарья Гумен. Ей было всего 15 лет.
НХЛ. Кросби – лучший хоккеист мира. Но он не умеет играть с топовыми вингерами
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ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Егоров: "один наш судья на пляже сунул "горчичник" немецкой бабушке. Та – в обморок!"
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ЕВРОЛИГА. Скандал в Мытищах. Судья оборвал серию ЦСКА и "Химок"
ЦСКА стал третьим участником "Финала четырех" Евролиги.
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