"Спартак": и все-таки Кононов. Рианчо: пафос и ненависть. Лопетеги: "тренер года"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 29 октября.

ИНСАЙД. В "Спартаке" склоняются к кандидатуре Кононова

По информации "СЭ", фаворит на пост главного тренера красно-белых на данный момент Олег Кононов, который занимает аналогичную должность в тульском "Арсенале". "Спартак" согласовал эту кандидатуру внутри клуба, договорился с Кононовым о контракте, который составил тренировочный план московской команды уже на эту неделю и сформировал свой штаб.

МЫСЛИ. За что ненавидят Рианчо?

Красно-белые провели второй матч после отставки Массимо Карреры. В условиях жесткой турбулентности Рауль Рианчо пытается удержать "Спартак" в управляемом полете. Но вряд ли выйдет. Дмитрий Зеленов объясняет, почему испанец попал в такую ситуацию.

НИЧЬЯ. "Спартак" в режиме ожидания

Красно-белый клуб сыграл вничью с "Рубином" (1:1), пропустив в самой концовке. Шансы Рауля Рианчо стать полноправным главным тренером команды понизились. Игорь Рабинер комментирует итоги встречи и последние события в столичном клубе.

НАБЛЮДЕНИЯ. "Спартанцы, семья, мечта". Пафосный словарь Рианчо

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо после матча 12-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1) дал яркую пресс-конференцию, на которой сделал акцент на некоторых моментах. Ряд слов он повторил несколько раз. Что это за слова?

ШЕВЧЕНКО VS НИКИТИН. Самое острое интервью тренера ЦСКА – о Знарке, Капризове и Шумакове

Главный тренер ЦСКА ответил на все острые и даже неприятные вопросы, накопившиеся к нему за год. Проступок Шумакова, ротация в команде, нелогичные обмены, незрелищный стиль игры и многое другое – в откровенном интервью "СЭ".

"ТРЕНЕР ГОДА". Повторит ли Солари путь Зидана? У "Реала" новый тренер

В минувшее воскресенье "Барселона", разгромив "Реал" в класико (5:1), "уволила" Хулена Лопетеги с поста главного тренера "Королевского клуба" де-факто. В понедельник руководство мадридцев, выпустив вечером официальное заявление, оформило это де-юре. За четыре месяца баскский специалист потерял две статусные должности – в сборной Испании и "Реале", – став самой быстрой принесенной жертвой в эру президентства Флорентино Переса.

СЕНСАЦИЯ. Елизавета Туктамышева: "Моему молодому человеку показательный номер в Канаде тоже понравился"

Наконец-то на долгом пути разочарований, неудач и преодолений Елизаветы Туктамышевой загорелся яркий победный свет – она стала лучшей в соревнований одиночниц на канадском этапе "Гран-при" после двух побед на челленджерах. В интервью "СЭ" спортсменка пообещала, что в Японии сенсационное выступление фигуристки станет еще ярче.

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