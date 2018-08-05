"Спартак" и расклад по Еременко, крушение Ковалева, француз сбежал из НХЛ в Сочи

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 5 августа.

ПОСЛЕ ДЕРБИ. "Спартак" готов к Лиге чемпионов. Его фарт – нет

В субботу центральный матч 2-го тура премьер-лиги между "Локомотивом" и "Спартаком" закончился нулевой ничьей. Наверное, гораздо обиднее было красно-белым – казалось, они ближе к победе. Уже в среду команду Карреры ждет встреча с ПАОК, а Дмитрий ЗЕЛЕНОВ оценил ее готовность к отбору Лиги чемпионов.

РАЗБОР. "Спартак" в полном порядке

В матче "Локомотив" – "Спартак" футбол все-таки был, хотя его могло быть и больше. Красно-белые полностью переиграли соперника, но не победили – Михаил БОРЗЫКИН разбирает дерби.

ИГРОК. Когда Еременко сможет сыграть за "Спартак"

Дисквалифицированный полузащитник Роман Еременко скоро вернется в футбол. Финские СМИ уже сообщили о том, что новым клубом экс-игрока киевского "Динамо", "Рубина" и ЦСКА станет "Спартак". Мы собрали в одной заметке ответы на главные вопросы по теме.

МНЕНИЕ. Трансфер Еременко – сомнительная авантюра

Прав ли Массимо Каррера, осуществляя переход не игравшего с осени 2016 года 31-летнего финского футболиста? У Михаила ГОНЧАРОВА есть опасения.

ЧЕМПИОНЫ. Спор за наследство Роналду

Три матча состоялись в эти выходные в рамках вышедшего на финишную прямую главного клубного турнира межсезонья. В одном из них "Реал" разобрался с "Ювентусом" – 3:1, причем бывший клуб Криштиану Роналду в игре с его новой командой забивал исключительно сам.

БОКС. Выпросил нокаут: Альварес сокрушил Ковалева

Колумбийский боксер Элейдер Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в Атлантик-Сити. Ковалев задумался об уходе. Это все?

БОКС-2. Без пропусков: Бивол победил Чилембу

В тот же вечер в Атлантик-Сити российский боксер Дмитрий Бивол одержал 14-ю победу на профессиональном ринге. Он победил малавийца Айзека Чилембу единогласным решением судей и сохранил чемпионский титул WBA.

ХОККЕЙ. "НХЛ – это бизнес и лицемерие"

Почему опытный француз перебрался в КХЛ. Подсказка: у новичка "Сочи" Йоанна Овитю – русская жена.

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