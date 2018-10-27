"Спартак" и Кононов: только спокойствие, крах Медведевой и крутая акция

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 27 октября.

КРАХ В КАНАДЕ. Медведева пока проигрывает Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира – седьмая после короткой программы на этапе "Гран-при".

ЛЕГЕНДА. Аршавин уходит, как Зидан?

Один из лучших футболистов в истории России Андрей Аршавин удален в матче чемпионата Казахстана. Возможно, 37-летний нападающий скоро завершит карьеру.

ИНТРИГА. "Спартак" и Кононов: только спокойствие

Обозреватель "СЭ" – о текущей ситуации в красно-белом клубе.

ЛЮБИМЕЦ. Промес надел маску Деда Мороза и покорил Севилью

Экс-спартаковец поразил испанский город широтой "русской" души.

ФИГУРА. Конкурент Максименко. В Сибири растет вратарь для сборной

20-летний голкипер "Томи" Александр Мелихов в интервью "СЭ" – о печальном дебюте в премьер-лиге, конкуренции с основным вратарем "Спартака" и Игоре Акинфееве.

РПЛ. "Урал" пропускает в 14 матчах подряд

"Уфа" не смогла победить в Екатеринбурге – ничья 1:1 в матче 12-го тура премьер-лиги.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ. Пока Загитова во всем лучше Медведевой. Соперничества не получается

Алина ставит рекорды, Евгения – антирекорды.

"Эль класико", битва ЦСКА с "Краснодаром" и крутая акция

В эти выходные в европейских чемпионатах пройдут крутые матчи. В испанской примере лицом к лицу сойдутся "Барселона" и "Реал. Это будет первый матч за долгое время, когда в составах команд не будет главных звезд мирового футбола – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

В чемпионате России ЦСКА, который был разгромлен "Ромой" в Лиге чемпионов (0:3), встретится с "Краснодаром".

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