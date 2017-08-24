"Спартак" и ЦСКА узнали соперников в Лиге чемпионов, Ибра едет в Москву, Родионов говорит о трансферах

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 24 августа.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Спартак" и ЦСКА узнали соперников

Сегодня в Монако состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. В ее ходе стали известны соперники "Спартака" и ЦСКА. Из грандов нашим клубам достались только "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" соответственно. "Групп смерти" столичные клубы избежали.

ЭКСКЛЮЗИВ. Сергей Родионов: "Пора закончить истерию вокруг клуба!"

Перед жеребьевкой Лиги чемпионов спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ поговорил с генеральным директором "Спартака" Сергеем Родионовым, который прояснил трансферную ситуацию в клубе. В то же время он назвал того, кто отвечает за новых игроков в красно-белом клубе.

СБОРНАЯ. Станислав Черчесов: "Готовы играть с топ-сборными"

С 28 августа по 3 сентября национальная команда проведет сбор на базе в Новогорске, который завершится товарищеским матчем с московским "Динамо". За неделю до этого события главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал большое интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ.

ТРАНСФЕР. W – значит Вендел. ЦСКА вступает в борьбу с "ПСЖ"

На трансферном радаре ЦСКА замигала точка в Южном полушарии – армейцев заинтересовал бразильский полузащитник "Флуминенсе" Вендел. Столичный клуб, по словам генерального директора Романа Бабаева, готов вступить в неравную борьбу за молодого футболиста. Неравную – потому что свое предложение уже подготовил "ПСЖ", чей мягкий катарский акцент, как показывает это лето, способен вскружить голову кому угодно. Рассказываем о потенциальном новичке армейцев.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. Ибрагимович подписал однолетний контракт с "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед". Соглашение 35-летнего футболиста рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать под 10-м номером. Напомним, швед перешел в "Юнайтед" летом 2016 года и после окончания сезона стал свободным агентом. Летом футболист восстанавливался после серьезной травмы ноги.

ГЕРОЙ. Ва-Щенников! Защитник, который принес ЦСКА 18 миллионов

Защитник ЦСКА Георгий Щенников забил третий гол за две с половиной недели. Причем последний стал победным в ответной игре 4-го отборочного турнира Лиги чемпионов с "Янг Бойз". Этот мяч уже гарантировал красно-синим приличные деньги. Но Щенников не перестает удивлять. Так и задумано?

ВОПРОС. Зачем сборной серый кардинал Королькевич?

В тренерском штабе российской сборной по биатлону в нынешнем сезоне есть загадочный человек. Это бывший старший тренер женской команды Владимир Королькевич, чья фигура вызывает у болельщиков противоречивые эмоции. К тому же отношения белорусского специалиста Владимира Королькевича и биатлонной сборной России – захватывающий сериал.

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