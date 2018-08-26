"Спартак" - чемпион по стандартам, у Дзюбы в Питере - пять, жесть в сноуборде и биатлоне

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 26 августа.

ЛИДЕР. Семак и Дзюба взяли Уфу

"Зенит" одержал пятую победу после старта чемпионата России и сохранит единоличное лидерство по итогам тура. На этот раз команда Сергея Семака обыграла в гостях его бывший клуб, "Уфу". Артем Дзюба снова забил и продемонстрировал ставшие знакомыми жесты. Через неделю всех ждет битва двух столиц: невский клуб примет "Спартак".

СПАРТАК. Короли стандартов

В субботу красно-белые обыграли "Динамо" в дерби – 2:1, оставив вопросы. И дело не в безумно обидном для одних и красивом для других голе Рыкова в ворота Максименко из-за центральной линии поля, а в том, что команда Массимо Карреры снова неприятно изменилась после забитых мячей. Зато со стандартными положениями у нее все в порядке.

РАБИНЕР. И Яшин пропускал, как Максименко

Обозреватель "СЭ" делает выводы по итогам столичного дерби, рассуждает об ошибке вратаря красно-белых и качестве игры команды Карреры. И перебрасывает мостик в противостояние двух столиц: "Спартак" против команды Семака и Дзюбы – это будет битва.

ПЕСНЯ. Как круто поют болельщики "Спартака"

Заводящий на трибуне "Спартака" Валерий Амиго рассказал о массовом исполнении песни Муслима Магомаева "Лучший город Земли" во время матча с "Динамо". Фанаты красно-белых потрясли всех, добавив к композиции включенные фонарики на мобильных устройствах.

АНГЛИЯ. Абрамович снова продает "Челси". Это правда?

В Великобритании вновь говорят, что российский бизнесмен может избавиться от своего футбольного актива. Рассказываем, что стоит за новым витком истории "Роман Абрамович расстается со своим клубом в Лондоне".

СНОУБОРД. Сборная рискует остаться без лучших спортсменок

На президента федерации пишут жалобы. В нашем сноуборде происходит настоящая жесть.

БИАТЛОН. Кто поставил на гонку больную биатлонистку?

Почему 19-летняя россиянка Анна Григорьева вышла на старт чемпионата мира, несмотря на проблемы с сердцем. Как такое возможно и что об этом говорят первые лица и голоса русского биатлона.

ТЕННИС. Привычка Медведева

Даниил Медведев выиграл в Уинстон-Салеме. Он опять взял титул перед турниром "Большого шлема".

ХОККЕЙ. СКА хочет перегнать НХЛ

В субботу президент СКА Геннадий Тимченко заявил о планах строительства новой арены вместимостью 22 400 зрителей и стоимостью 20 миллиардов рублей. Нужен ли Санкт-Петербургу супердворец?

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