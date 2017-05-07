"Спартак"- чемпион, "десятка" хоккейной сборной

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 7 мая.

ЗОЛОТО. Красно-белые – 10-кратные!

У России – новый футбольный чемпион! Сегодня "Зенит" уступил "Тереку" – и потерял шансы догнать "Спартак", который сменил на троне ЦСКА. Мнения, комментарии и подробности празднования красно-белыми долгожданного успеха – в онлайн-режиме в "СЭ".

ЛАЙВ. "Спартак" гуляет!

Все самое интересное о том, как красно-белые празднуют чемпионство, – в одном месте.

ПОСТУПОК. Каррера: демарш по-романцевски

Центральный сюжет субботней вымученной победы "Спартака" над "Томью" – даже не качество игры или результативная судейская ошибка, а поведение главного тренера первой команды чемпионата Массимо Карреры. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о том, что все это значило.

МНОГОХОДОВКА. Конте – в "Барселоне", Слуцкий – в "Челси". Это реально?

Британское издание Daily Express сообщило о том, что летом в "Челси" может произойти тренерская перестановка – якобы Антонио Конте уйдет в "Барселону", а на его место будет назначен Леонид Слуцкий. Вероятна ли эта рокировка?

РАЗГРОМ. Дырявое катеначчо

Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира по хоккею. В Кельне команда Олега Знарка разгромила Италию – 10:1.

БИТВА. Овечкин и Кузнецов спасают "Столичных" от позора

"Вашингтон" на грани вылета оставил за собой пятый матч серии Кубка Стэнли против "Питтсбурга". "Кэпиталз" выдали фантастический третий период, в котором ключевую роль сыграли российские легионеры клуба.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Шарапова выиграла первый бой в Мадриде

Мария Шарапова вышла во второй круг представительного турнира в Мадриде, переиграв за 2 часа 12 минут Мирьяну Лучич-Барони – 4:6, 6:4, 6:0. Это второй старт 30-летней россиянки после 15-месячной мельдониевой дисквалификации.